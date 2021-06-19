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陳秀熙：國際討論二期橋接三期 是為了「變種病毒」
高端疫苗日前完成二期臨床解盲，證明其疫苗安全性，並正式向食藥署申請緊急授權（EUA），不過食藥署提出的緊急授權條件中，以「免疫橋接」方式衡量其保護力。此舉也引發爭議。台大公衛學院副院長陳秀熙今於長風基金會舉辦的線上會議中提及，世界衛生組織（WHO）討論的免疫橋接，是因應「變種病毒株」，讓已取得EUA的疫苗不需再進行三期臨床，並不是讓只做二期的疫苗取代三期，仍建議國產疫苗一定要做三期臨床。
陳秀熙表示，過去臨床試驗的進行動輒十幾廿年，新冠肺炎疫情來得太快，使各國不得不動用「緊急授權命令」，為了縮短時程去年世界衛生組織討論可以在第二期完成後，第三期做到期中之間可頒發EUA，但後續必須要完成第三期臨床試驗。他表示，三期臨床是非常重要的階段，二期是告訴大家疫苗可以產生多少免疫力，三期是證明體內的免疫力足不足夠抵禦病毒或是不要嚴重到住院的指標。
陳秀熙表示，各界對於二期橋接到三期會有混淆，當時國際討論免疫橋接，主要是因應疫情的發展已經快速到產生「變異株」，疫苗若是要重新再做三期臨床試驗，確定是否對變異株有效果，至少還要3到6個月，世界衛生組織認為不可能再等了，才會有二期橋接到三期的討論。
陳秀熙表示，台灣則是去年國內並非疫區導致執行三期臨床有困難，只是台灣今年5月起已經成為疫區，國產疫苗應該可以在台灣進行三期臨床，即使二期後就通過EUA還是要做三期，才能確保疫苗打到人體到底有沒有足夠的保護力。
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