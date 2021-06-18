苗栗新增26例確診 長者接種報到率大幅下降

苗栗縣今天新增26例確診，其中隔離在集中檢疫所的移工22例，另外本國4例全數為確診個案匡列的接觸者；苗栗縣昨天發生2例老人接種疫苗後死亡的個案，衛生局強調原因待釐清，將協助家屬申請預防接種受害救濟，受連日來疫苗不良反應的訊息影響，苗栗縣老人接種報到率已明顯下降。

苗栗縣政府下午疫情說明會指出，中央流行疫情指揮中心今天通報苗栗縣新增確診病例26例，其中本籍4例，案13766為住後龍鎮的男性，是案11485科技廠員工確診家屬匡列的家戶接觸者；案13770、13772、13837住頭份市，是案13618清潔人員的母親及2名女兒，也是家戶接觸者，4例確診個案都收治於醫院及集中檢疫所，匡列接觸者16人疫調並安排採檢；確診22例外籍移工 6月初已隔離於集中檢疫所10到14天，無公共活動史；苗栗迄今累計達547例，其中移工448例、本國99例。

苗栗縣長徐耀昌今天並宣布，設籍縣內並有案號的確診者將提供2到5萬元的染疫慰問金補助，染疫死亡慰問金10到25萬元不等。

各縣市連日來出現長者接種疫苗後死亡的訊息，已影響縣內長者接種意願，衛生局表示縣內85歲以上長者疫苗接種從15日到今天上午11點共接種8354人，接種率66.7％，但報到率從15日80％、16日31％到昨天17日降為22％，明顯下滑，苗栗縣預計20日開始展開第2階段80歲以長者接種，其中竹南鎮地點改為中興商工、苗栗市改為文華國小。