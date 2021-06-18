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澎湖縣與5家診所簽約打疫苗 75歲以上19日起致電預約

聯合報 / 記者林保光／即時報導
澎湖縣政府施打疫苗合約診所。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府施打疫苗合約診所。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府衛生局今天與馬公市、湖西鄉5家診所簽約，提供民眾預約接種疫苗，75歲以上老人除了可就近在各地社區接種站接種疫苗，也可打電話向這5家診所預約，依診所通知時間前往接種疫苗。

澎湖縣政府今天與簽約的5家合約診所，包括馬公市林診所、 何家庭醫學專科診所、陳友邦家庭醫學科診所、吳泰郎診所，以及湖西鄉龍門村的育安家庭醫學科診所。湖西龍門村育安診所19日起開放預約，馬公市4家診所於21日開放預約接種疫苗。

澎湖縣衛生局長蕭靜蓉表示，為方便第6類75歲以上長者就近接種疫苗，除陸續開設各鄉市社區接種站外，衛生局才與5家診所簽約，受理電話預約接種，完成預約後，等診所通知，再依時間帶健保卡、身分證接種疫苗。

蕭靜蓉表示，第一至第三類對象持續依造冊順序，分流至各衛生所、三總澎湖分院接種，第五類由衛生所安排時間施打。

澎湖縣政府今天與馬公、湖西5家診所簽約，提供施打疫苗服務。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府今天與馬公、湖西5家診所簽約，提供施打疫苗服務。圖／澎湖縣政府提供

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