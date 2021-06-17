台南90歲老先生在家中死亡 家屬懷疑與接種AZ有關

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市90歲邱老先生昨晚7點多在家中跌倒後死亡，消防分隊到場後，因老先生明顯死亡未送醫；家屬質疑老先生前天曾接種AZ疫苗，懷疑死因是否與注射疫苗有關，警方到場了解後，發現死者仰躺於3樓樓梯，門窗沒有明顯遭破壞，現場擺設沒有明顯打鬥凌亂痕跡，今天將報南檢檢察官相驗，查明死因。

台南市消防局救災救護中心，昨晚約7點30分接獲報案，90歲邱老先生在家中跌倒，救護車到場後發現邱老先生已死亡，右手肘有擦傷，未送醫，由於家屬懷疑和接種疫苗有關，並通報警方和台南市衛生局調查。

轄區警方到場堪驗，死者仰躺於3樓樓梯，門窗沒有明顯遭破壞，現場擺設沒有明顯打鬥凌亂痕跡，初步碰判沒有他殺嫌疑。今天將報請南檢檢察官相驗，查明死因。 死者家人表示，老先生15日曾接種AZ疫苗，昨天早上說會喘，下午就跌倒受傷，懷疑死因和接種AZ疫苗有關，要求檢警查明。

AZ疫苗 檢察官 衛生局

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