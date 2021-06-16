台東再獲5千劑疫苗 縣府：暫不考慮65歲原民長者施打

台東連續6天零確診，縣府今天開記者會宣布將獲中央第二批5千劑AZ疫苗撥補，但因75歲以上長者仍有大部尚未施打，因此，第二批疫苗暫不考慮排入原住民65歲以上長者接種。

饒慶鈴記者會說，首批8千劑AZ疫苗，目前已施打9成以上，預計今天會全數施打完畢，而中央已核撥第二批5千劑（含離島1千劑）疫苗給台東，相關施打對象計畫，縣府正研議交給中央。

她說，由於全縣75歲以上長者計1萬5千人左右，首批疫苗僅8千劑，且分給1至5類人員施打，因此，75歲以上長者尚有一部未接種，第二批疫苗還是優先將排入75歲長者施打。

至於原住民65歲以上至74歲以下長者，饒說暫不考慮排入第二批疫苗施打對象中，待疫苗充足後，再調整排入。另第二批疫苗撥補是否與縣府期待有落差？饒則說，全國應該都一樣不足。

此外，目前疫情趨於平穩狀態，台東也連續6天零確診個案出現，對於6月28日是否防疫警戒降級或區域解封管制，饒慶鈴認為在疫苗尚未普遍施打前，防疫是不能鬆懈，降級或解封都配合中央。

今天台東持續施打第2天，衛生局表示，目前尚未接獲民眾施打後過度嚴重反應的狀況，僅有少數頭暈及四肢無力的輕微症狀，以提醒衛生人員掌握施打民眾動態，一有狀況即時通報。