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航警自爆摸魚被免職 警大教授質疑：下手太重了吧？

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

航警局警員陳以倫替補習班寫推薦文，自爆工作7年都在打混摸魚，不但被警大取消研究所錄取資格，還被航警局記2大過免職，警大教授林麗珊發文質疑「下手太重」，陳員是該教訓，但不必趕盡殺絕。

警大行政管理學系教授林麗珊在臉書發文說，昨日本應慶祝615警察節，卻被一件「平庸之惡」壞了整鍋粥，質疑航警局大動作祭2大過免職「下手太重了吧」，認為陳員「是該教訓、但何必趕盡殺絕？」

不過林麗珊話鋒一轉，認為可恨之人必有可憐之處，陳員表面上用「整天打混」掩飾也能「高中研究所」的努力，事實上，欠缺自信的人，經常因為沒有其他足以驕傲的成就，所以必須以強烈的對比，才能誇耀自己不費吹灰之力的厲害。

林麗珊也說，陳員若因收費才貼文感謝補習班，代表他短視近利，為了蠅頭小利葬送職業尊嚴，欠缺責任意識，不知道語言除了說給大家聽外，同時也會反過來定義自己，人說的話都是自己的縮影。

林麗珊還批，若陳員還在學校讀書，站在教育的立場，應給學生犯錯悔過的機會，但他出社會多年，不知輕重，「已非小兒，豈能兒戲視之？」

林麗珊最後也提醒，雖然自己責備陳員，但也不能輕易以為殺一可以儆百，「不符比例原則的處罰，容易淪為多數暴力，亦不足取」。

航警陳以倫四月與中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥一起施打AZ疫苗，近日因自爆工作七年都在打混摸魚，引發各界撻伐。本報資料照片
航警陳以倫四月與中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥一起施打AZ疫苗，近日因自爆工作七年都在打混摸魚，引發各界撻伐。本報資料照片

警大教授林麗珊發文指2大過免職處分過重。圖／翻攝自林麗珊臉書
警大教授林麗珊發文指2大過免職處分過重。圖／翻攝自林麗珊臉書

補習 警察

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