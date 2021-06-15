快訊

高端疫苗公告已遞交EUA申請 食藥署長：尚未收到

司法院新人事 副秘書長葉麗霞調派懲戒法院法官

中央社 / 台北15日電

司法院人審會今天決議通過多項人事案，包含司法院副秘書長葉麗霞調派為懲戒法院法官、民事廳長李國增調派為桃園地院院長。

以下為司法院人事審議委員會決議內容：一、調派司法院副秘書長葉麗霞為懲戒法院法官。二、調派司法院民事廳長李國增為台灣桃園地方法院院長。調派彰化地院院長邱志平為台中地院院長。調派法官陳毓秀為彰化地院院長。三、調派最高法院法官袁靜文及許錦印等2人為同院法官兼庭長。四、調派桃園地院院長邱瑞祥為最高法院法官。五、調派法官蕭胤瑮、方彬彬、李釱任、林麗玲、林海祥、周盈文、錢建榮、許秀芬、莊松泉等9人於最高法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第63期分發（113年間）前1日止。調派法官洪慕芳、侯志融等2人於最高行政法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第63期分發（113年間）前1日止。

六、原在最高法院或最高行政法院辦理審判事務的法官李媛媛調派為台灣高等法院法官兼庭長、法官楊真明調派為台灣高等法院台中分院法官兼庭長、法官高愈杰調派為台北高等行政法院法官兼庭長。七、調派台灣高等法院法官楊皓清、台北高等行政法院法官兼庭長程怡怡、桃園地院法官施育傑、花蓮地院法官陸怡璇等4人，調派司法院辦事。

此外，推選最高法院法官李寶堂、台灣高等法院法官紀文惠、新北地院法官曹惠玲、國立台灣大學法律學院副院長王皇玉等4人，為「司法院裁判書類審查委員會」委員。推選最高行政法院法官蕭惠芳、台灣高等法院台南分院法官蔡川富、高雄地院法官李承曄、國立台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡等4人，為「司法院庭長任期審查委員會」委員。推選最高行政法院法官蕭惠芳、國立台北大學法律學系教授林超駿等2人，為「司法院職務評定再復核委員會」委員。

司法院 台灣高等法院 法務部

延伸閱讀

哈佛歧視亞裔生案 最高法院採拖延術「避免影響招生」

疫情期間法院可旁聽但沒視訊？ 原來是怕有人違法錄影

司法院通過疫情程序特別條例 遠距視訊開庭指引

司法院暫緩開庭延長至6月14日 法務部嚴查防疫犯罪

相關新聞

不願為環評委員名單背書 環團嗆聲：拒絕推薦專家學者

今天是第13屆環境影響評估審查委員會接受民間推薦專家學者擔任環評委員的最後一天，台灣蠻野心足生態協會表示，過去曾經推薦名...

宅在家好焦慮？找到「快樂基地」就能改善

新型冠狀病毒（COVID-19、俗稱新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在台灣加溫，全台自五月下旬進入三級警戒狀態，並預期至少將持續到六月底。在三級警戒狀態下，各級學校開始實行遠距教學、多數公司行號讓員工遠距辦公、餐飲業改為外帶，同時指揮中心也呼籲民眾減少出門頻率、避免人際接觸。

國家文藝獎得主王秋華辭世 文化部將呈請總統褒揚

國家文藝獎得主、建築師王秋華今（14）日下午辭世，文化部長李永得聞訊後表示，建築師王秋華從事建築教育與專業近60年，其具...

「台灣圖書館建築之母」王秋華 96歲辭世

第21屆國家文藝獎得主、被譽為「台灣圖書館之母」的建築師王秋華，今天下午二時於仁愛醫院過世，享壽96歲。長年研究她的學者...

學者醫師幫忙拚公投！ 藻礁聯盟明起推動15場線上講座

全國疫情進入三級警戒，多數公開活動都暫停，為持續宣傳8月公投，藻礁公投推動聯盟今天表示，明天開始將推出15場線上講座，透...

新北市「點子學校」，讓好點子被看見、被實踐

一座城市的共好共榮，需要集眾人的好點子，找到同好，將想法付諸實踐。 為了激盪更多創意發想，財團法人新北市文化基金會與TEDx等五大品牌合作成立「iDeas School 點子學校」，推動國際城市青年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。