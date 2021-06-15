司法院新人事 副秘書長葉麗霞調派懲戒法院法官

司法院人審會今天決議通過多項人事案，包含司法院副秘書長葉麗霞調派為懲戒法院法官、民事廳長李國增調派為桃園地院院長。

以下為司法院人事審議委員會決議內容：一、調派司法院副秘書長葉麗霞為懲戒法院法官。二、調派司法院民事廳長李國增為台灣桃園地方法院院長。調派彰化地院院長邱志平為台中地院院長。調派法官陳毓秀為彰化地院院長。三、調派最高法院法官袁靜文及許錦印等2人為同院法官兼庭長。四、調派桃園地院院長邱瑞祥為最高法院法官。五、調派法官蕭胤瑮、方彬彬、李釱任、林麗玲、林海祥、周盈文、錢建榮、許秀芬、莊松泉等9人於最高法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第63期分發（113年間）前1日止。調派法官洪慕芳、侯志融等2人於最高行政法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第63期分發（113年間）前1日止。

六、原在最高法院或最高行政法院辦理審判事務的法官李媛媛調派為台灣高等法院法官兼庭長、法官楊真明調派為台灣高等法院台中分院法官兼庭長、法官高愈杰調派為台北高等行政法院法官兼庭長。七、調派台灣高等法院法官楊皓清、台北高等行政法院法官兼庭長程怡怡、桃園地院法官施育傑、花蓮地院法官陸怡璇等4人，調派司法院辦事。

此外，推選最高法院法官李寶堂、台灣高等法院法官紀文惠、新北地院法官曹惠玲、國立台灣大學法律學院副院長王皇玉等4人，為「司法院裁判書類審查委員會」委員。推選最高行政法院法官蕭惠芳、台灣高等法院台南分院法官蔡川富、高雄地院法官李承曄、國立台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡等4人，為「司法院庭長任期審查委員會」委員。推選最高行政法院法官蕭惠芳、國立台北大學法律學系教授林超駿等2人，為「司法院職務評定再復核委員會」委員。