有史以來PCR檢驗最大量 北榮醫護冒中暑風險完成任務

產業移工染疫為國內嚴峻的疫情敲響了一記警鐘，所幸經指揮中心成立前進指揮所，個案數漸漸下降。醫福會執行長王必勝在今臉書上說明最新進度，認為確診案例會逐漸少；台北榮總則接獲指揮中心交付重大任務，兩天內要完成五千人的核酸檢測，並需於當天得知檢測結果，中台灣陽光灸熱，前去支援的北榮團隊穿著密不通風的隔離衣，和留在台北實驗室的伙伴通力合作，完成超級任務。

王必勝在京元電子成立前進指揮所已第11天，今天於他也是「一個人的端午節」，但他表示，昨天京元就地隔離的低風險移工做第三次的全員篩檢，共執行930位，只有8位確診，確診率0.86%，低於6月9日採檢998位，30位陽性，確診率3%。確診者及其室友都已至集中檢疫所一人一室隔離，就地隔離效果看來很好，相信確診個案會持續快速減少。

指揮中心指揮官陳時中今天下午於記者會中指出，6月11日至6月12日，共採檢4949人，當中4位陽性，陽性率為0.08％；6月13日也針對930位移工做PCR採檢，當中有8位確診，陽性率為0.86％。6月15日也將到竹南6廠，針對高風險移工進行篩檢，預計針對1425名移工作第一次採檢。

上述採檢的支援，台北榮總功不可沒。王必勝之前表示，這是我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，指揮中心安排台北榮總團隊，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢。只是天氣實在太熱，醫護人員全副武裝人人滿身大汗。但這次採檢也提供指揮中心在未來需要「大量、速度、精準」的專案時，有良好的模式和經驗。

北榮團隊由副院長陳威明帶隊，帶著大量物資出發，陪伴所有採檢人員，也臨時調度及應付緊急狀況。

6月11日和12日共出動逾百人，包括苗栗現場113人和台北榮總實驗室32人，每一小時就用專車將檢體送回台北，實驗室人員除了要檢驗台北榮總原本就相當大量的病患檢體，還要加派人力處理京元檢體，日以繼夜。但陳威明說，沒有人喊累，因為報告正確性非常重要，確認無誤後，盡速發報告，一旦發現陽性，立即通報揮官王必勝。

6月11日驗了2577人，6月12日驗2371人，兩天共4948人。台北榮總病檢部資訊師設計了一個機制， 讓報到的人刷身分證就自動列印條碼，還調整動線及加派備援人力。

因為天氣太熱，採檢人員穿著密不透風的防護衣，有人因此身體不適，但馬上就會有人補上，團隊一小時檢驗量高達600人，工作時三人一組，一位醫師搭配二位護理師，事前演練，默契十足，加快速度，減少京元員工的等候。但頂著卅幾度的高溫， 又穿著密不通風的衣服，真的非常辛苦，陳威有如今想來還是非常心疼。

但團隊趕在6月12日晚上11時58分發出最後一個報告，完成任務。經過北榮團隊搶時間，完成所有核酸檢查，讓京工員工在6月13日可以安心上班。

半導體產業是台灣的經濟命脈，台北榮總團隊雖然辛苦，過程中全身濕透，有好幾位差點中暑，陳威明相當不捨和不忍，但從完成任務之後，大家也覺得身為團隊的一員很驕傲，希望盡己之力，讓台灣疫情早日退散。

台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢。台北榮總出動兩輛遊覽車。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，只是天氣實在太熱，醫護人員全身濕透，有好幾位差點中暑。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，醫福會執行長王必勝(左)表示感謝由北榮副院長陳威明(右)親自帶隊的北榮團隊。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，只是天氣實在太熱，醫護人員全副武裝。但這次採檢也提供指揮中心在面對未來需要「大量、速度、精準」的專案時作為參考。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，醫護人員全副武裝，必須在防護衣上寫名字來彼此辨認。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，只是天氣實在太熱，醫護人員全副武裝人人滿身大汗。但這次採檢也提供指揮中心在面對未來需要「大量、速度、精準」的專案時作為參考。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，只是天氣實在太熱，醫護人員全副武裝。但這次採檢也提供指揮中心在面對未來需要「大量、速度、精準」的專案時作為參考。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，只是天氣實在太熱，醫護人員全副武裝人人滿身大汗，脫下防護衣全身濕透。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，只是天氣實在太熱，醫護人員全副武裝人人滿身大汗。但這次採檢也提供指揮中心在面對未來需要「大量、速度、精準」的專案時作為參考。圖／台北榮總提供 台北榮總支援京元電子採檢，完成我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，兩天共花12小時多就完成約5000多人採檢，只是天氣實在太熱，醫護人員全副武裝人人滿身大汗，脫下防護衣後全身濕透。圖／台北榮總提供

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