台南新營醫院一早現快篩人潮 不少是返鄉年輕大學生

端午節連假首日，新營醫院快篩站今天一早就出現快篩人潮，不少是年輕人應是大學生返鄉，院方認為民眾已有防疫意識，大學生返鄉來快篩，也是保護自己和家人；另也有不少企業員工也來快篩，快篩是自費600元，目前快篩都是陰性；白河區目前已有9例確診，區長董麗華說，尚未接到返鄉通報，也可能現在反而不敢回白河了，希望大家做好儘量不移動，把疫情控制下來。

台南市政府為避免端午節連假返鄉潮，出現防疫破口，市民主動前往篩檢站篩檢，若快篩陽性，發放家戶聯防津貼1000元，若核酸檢測確診，發放津貼1萬元。在南區松柏育樂中心、新化區體育公園、永康衛生所與新營醫院，設有快篩站，篩檢時間是上午8時至12時。

白河區因有北部親友造訪，形成1傳9的傳播鏈，區長董麗華說，因疫情嚴峻，加上里長及旅北同鄉會不斷勸說，尚未接到民眾通報有人返鄉，端午節連假，市場管制也不鬆懈，公所同仁都會排班前往勸導落實實聯制及戴口罩等，端午節後15日起3天開始接種疫苗，從85歲以上長輩先施打，也配合衛生所通知長輩有無施打意願，加上有些在醫療院所，逐一通知比較費時間。 新營醫院快篩站今天一大早就有不少人。圖／院方提供 新營醫院快篩站今天一大早就有不少人。圖／院方提供

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