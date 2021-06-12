嘉義縣獲1萬9千劑AZ疫苗 規劃讓85歲以上長輩優先施打
新冠肺炎疫情嚴峻，日本贈送我國124萬劑AZ疫苗，中央疫情指揮中心配發嘉義縣1萬9千劑，要按照分配的1至6順位施打，雖開放75歲以上長輩接種，但疫苗數量不夠，縣府規畫85歲以上長輩優先施打，已請各村里長調查85歲以上長輩施打意願，規畫施打。
新冠疫苗施打民眾關切，縣長翁章梁昨天公布疫苗施打計畫，包括嘉義長庚、大林慈濟、部立朴子醫院及灣橋榮醫等4家專責醫院，18鄉鎮市衛生所、43家合約診所，以及16鄉鎮市社區擴大接種站，阿里山鄉、大埔鄉規畫在衛生所接種，預估單日全縣可接種2萬5500人。
衛生局說，因應這批疫苗接種，規畫全縣18鄉鎮市衛生所，4家大型專責醫院，6家洗腎診所，還規畫在水上鄉水上國小，大林鎮大林國小，新港鄉新港國中及民雄鄉民雄國中等4處大型社區接種站同時接種，接種分流，場地座位間隔拉開，長照機構由專責醫療院所接種，對失能失智長輩安排到村里接種。
嘉縣老人總會理事長陳宏材說，老人接種疫苗意願都很高，但對疫苗不足，自己能不能打得到，都感到焦慮，又許多老人有慢性疾病，疫苗多樣，打那種苗好不了解，希望讓老人就近在衛生所施打，按規畫時間就近前往接種，做好接種分流，避免群聚；朴子市文化里長楊石旭說，老人接種意願高，疫苗不夠，大家著急，安排就近在社區或衛生所接種，避免大型接種群聚。
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