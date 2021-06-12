端午連假首日乘客搭車全副武裝 保護家人返鄉民眾預約快篩

端午連假首日，國道匝道塞爆，不過，在大眾運輸方面，因政府連日呼籲民眾不要返鄉、去退票，今天上午台南轉運站、台南火車站果然不見人潮，有民眾全副武裝搭車，將頭部包緊緊。一早即有民眾在篩檢站排隊做快篩，希望讓自己和家人都安心。

台南市政府因應端午連假返鄉潮，推出「端午守護台南」行動，鼓勵11日到14日從外縣市返回台南的民眾，到南區松柏育樂中心篩檢站、永康區衛生所篩檢站、新化區體育公園篩檢站、新營醫院篩檢站做快篩，約有500多人預約。

「家裡有長輩，要確保自己安全」，一名本周有去北部出差的市民說，現在人心惶惶，來快篩了解狀況比較心安，才不會傳染給家人。有市民說，他平常在台北工作，因有事要回台南處理，「要對家人負責」，所以來快篩。另外，有人從桃園回台南，擔心自己是否為無症狀患者，來快篩「保護自己也保護家人」。

今天上午搭乘火車、客運到台南的旅客不多，在台南轉運站以及台南火車站候車的旅客也寥寥無幾，客運業者說，一輛客運最多載6人，有些班次僅有1、2人搭乘；有旅客搭火車全副武裝，不僅戴帽子、用防曬面罩圍起臉部和脖子，同時還加上防飛沫面罩。