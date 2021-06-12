快訊

確診死亡太快太年輕 專家籲全台分區採「真三級」防疫

衛福部次長石崇良稱「破口在萬華」 黃珊珊反擊：忘了3+11？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假首日乘客搭車全副武裝 保護家人返鄉民眾預約快篩

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南轉運站候車民眾不多。記者鄭維真／攝影
台南轉運站候車民眾不多。記者鄭維真／攝影

端午連假首日，國道匝道塞爆，不過，在大眾運輸方面，因政府連日呼籲民眾不要返鄉、去退票，今天上午台南轉運站、台南火車站果然不見人潮，有民眾全副武裝搭車，將頭部包緊緊。一早即有民眾在篩檢站排隊做快篩，希望讓自己和家人都安心。

台南市政府因應端午連假返鄉潮，推出「端午守護台南」行動，鼓勵11日到14日從外縣市返回台南的民眾，到南區松柏育樂中心篩檢站、永康區衛生所篩檢站、新化區體育公園篩檢站、新營醫院篩檢站做快篩，約有500多人預約。

「家裡有長輩，要確保自己安全」，一名本周有去北部出差的市民說，現在人心惶惶，來快篩了解狀況比較心安，才不會傳染給家人。有市民說，他平常在台北工作，因有事要回台南處理，「要對家人負責」，所以來快篩。另外，有人從桃園回台南，擔心自己是否為無症狀患者，來快篩「保護自己也保護家人」。

今天上午搭乘火車、客運到台南的旅客不多，在台南轉運站以及台南火車站候車的旅客也寥寥無幾，客運業者說，一輛客運最多載6人，有些班次僅有1、2人搭乘；有旅客搭火車全副武裝，不僅戴帽子、用防曬面罩圍起臉部和脖子，同時還加上防飛沫面罩。

一名在台南火車站前排班的計程車司機說，他平常一天最多跑3趟，收入大約只有4、500元，原本期待端午連假收入可以稍微好轉，但他今天從上午7時就來排班，等到10時半都還沒載到客人，不知該高興大家乖乖在家不出門，還是替自己沒收入難過。

台南車站有旅客全副武裝搭車。記者鄭維真／攝影
台南車站有旅客全副武裝搭車。記者鄭維真／攝影
台南市政府因應端午連假返鄉潮，推出「端午守護台南」行動，設置4處篩檢站鼓勵從外縣市返回台南的民眾去快篩。記者鄭維真／攝影
台南市政府因應端午連假返鄉潮，推出「端午守護台南」行動，設置4處篩檢站鼓勵從外縣市返回台南的民眾去快篩。記者鄭維真／攝影
台南市政府因應端午連假返鄉潮，推出「端午守護台南」行動，設置4處篩檢站鼓勵從外縣市返回台南的民眾去快篩。記者鄭維真／攝影
台南市政府因應端午連假返鄉潮，推出「端午守護台南」行動，設置4處篩檢站鼓勵從外縣市返回台南的民眾去快篩。記者鄭維真／攝影

篩檢站 快篩 火車站

延伸閱讀

東吳大學1確診、72人匡列快篩 全國確診學生破500例

東吳學生確診！同宿人員普篩 5輛車載約80人去剝皮寮快篩

台中新光三越聲明：員工快篩皆陰性、周六自主停業1天

新北公益早餐店 800份早餐挺醫護送至4家醫院和快篩站

相關新聞

嘉義縣獲1萬9千劑AZ疫苗　規劃讓85歲以上長輩優先施打

新冠肺炎疫情嚴峻，日本贈送我國124萬劑AZ疫苗，中央疫情指揮中心配發嘉義縣1萬9千劑，要按照分配的1至6順位施打，雖開...

端午連假首日乘客搭車全副武裝 保護家人返鄉民眾預約快篩

端午連假首日，國道匝道塞爆，不過，在大眾運輸方面，因政府連日呼籲民眾不要返鄉、去退票，今天上午台南轉運站、台南火車站果然...

客語傳承領航者古國順辭世 總統頒發褒揚令

致力推動客語認證、師培，曾獲客家貢獻獎的古國順教授上月辭世，告別式將於周日舉行。客家委員會主任委員楊長鎮今代表蔡英文總統...

疫情衝擊新住民家庭 移民署籲地方政府積極申辦扶助

因國內疫情持續升溫，許多設籍前新住民家庭陷入困境，移民署「新住民發展基金」原訂有「設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助...

孩童家庭防疫補貼歷經三方案 家長憂淪詐騙集團把柄

行政院今舉行「孩童家庭防疫補貼」記者會，指出凡國小以下孩童，以及國中、高中（含五專前3年）的身心障礙學生，每名孩童可得到...

六輕今再出現兩本土確診案 斗六一泰籍移工來台復陽

雲林縣今天新增確診2案(12389、12586)及境外移入1案(12479)，使本土確診累積為18例，兩位女性本土確診均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。