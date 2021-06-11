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六輕今再出現兩本土確診案 斗六一泰籍移工來台復陽

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
六輕兩本土確診和斗六巧新科技公司一名泰籍移工的足跡。記者蔡維斌／翻攝
六輕兩本土確診和斗六巧新科技公司一名泰籍移工的足跡。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣今天新增確診2案(12389、12586)及境外移入1案(12479)，使本土確診累積為18例，兩位女性本土確診均在六輕工作，兩人是室友，確診後匡列近50人居家隔離或自主健康管理。此外，境外移入的泰籍移工，曾在泰國確診治療後，取得採陰證明來台，6月10日發病送醫再確診，感染源還在調查。

雲林防疫應變中心指出，雲林今天新增本土確診個案2例，案12389女性48歲，ct值31，在麥寮鄉六輕上班，6月8日出現乾咳，隔天因發燒、頭痛症狀，由先生陪同前往長麥寮分院就醫並採檢，採檢結果陽性，於6月10日確診，目前於送北港媽祖醫院負壓病房治療。

另外，案12586女性41歲，ct值21，也是麥寮六輕上班，6/10因室友(案12389)確診，被為匡列居家隔離者並採檢，採檢結果陽性，目前於醫院治療。

兩人的足跡，除在六輕上班廠房和宿舍之外，6月5日上午10時曾到麥寮中興村統一超商六輕門市，以及台亞石油六輕站及六輕福利大樓，6月9日曾到麥寮仁德西路金鑽好香腸快餐車。

至於新增境外移入確診個案12479，男性36歲，ct值31，是泰籍移工，在斗六巧新輪胎公司上班，雲林防疫變中心表示，該移工是於3月24日入境，經14天檢疫隔離和7天自主隔離，經採檢陰性後，於今年4月13日入廠工作。

應變中心表示，該案入境前曾在母國確診，6月8日出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛，6月10日自行前往斗六成大醫院就醫並採檢，結果陽性確診，目前於醫院治療。

該案是在2月5日於泰國篩出陽性，2月7日確診治療，直至3月21日採陰出院並取得採陰報告，同月23日抵台，來台確診採驗呈強陽性，所以推測是境外移入，確切感染源還在調查，足跡一直都在公司。其接觸人員8位室友及5位生產線同事共13位。8位室友檢測均為陰性，已安排入住防疫旅館隔離，另外5位生產線同仁也已隔離並等待檢測結果。

六輕兩本土確診和斗六巧新科技公司一名泰籍移工的足跡。記者蔡維斌／翻攝
六輕兩本土確診和斗六巧新科技公司一名泰籍移工的足跡。記者蔡維斌／翻攝

六輕 室友 移工

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