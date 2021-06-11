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皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

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Rt值已降至0.7「疫情反轉」！尚有274例使用呼吸器

聯合報 / 記者謝承恩蕭羽耘陳雨鑫許政榆／台北即時報導
指揮中心公布，國內新增286例本土病例及1例境外移入個案，確診個案中新增24例死亡，指揮官陳時中指出，案例數仍多，大家提高警覺。圖／指揮中心提供
指揮中心公布，國內新增286例本土病例及1例境外移入個案，確診個案中新增24例死亡，指揮官陳時中指出，案例數仍多，大家提高警覺。圖／指揮中心提供

國內疫情嚴峻，指揮中心宣布目前最新Rt值0.7，相較於過去公布的1.0有下降趨勢，只要低於1以後，就表示有反轉跡象，但仍無法鬆懈相關的防疫措施。指揮官陳時中表示，假日盡量不要移動，若身體不舒服要跟衛生局聯繫，回家也要避免搭乘大眾交通工具，避免出入人多地方。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前重症分年齡層，從五月十一到六月十日，累計一千八百六十人個案，男性五十九％、女性四十一％ 最多為60歲以上有1295人，占70%； 70歲以上，占30％，80 歲以上占10%，另外年齡60歲-69歲者，占35%，其餘青壯年小朋友都較少，目前有274例正在使用呼吸器。

目前也因各地疫苗短缺，下周即將啟動大規模接種服務，還有許多施打對象尚未納入下一波AZ施打名單中，其中台灣原住民醫學會提出要納入原健會的照服員，以及壹電視有攝影於廁所猝死，媒體單位提出包含記者及工作人員是否納入施打名單。

發言人莊人祥指出，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)5月中，針對高風險接觸者跟邊境CIPS、接觸病人者，以及委員尚未沒列入者，會再做討論。

衛生局 疫情

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