擔心網路不夠用？台灣大寬頻1G寬頻飆網，讓大人小孩安心在家防疫！

疫情緊張防疫不鬆懈，國人嚴守指揮中心防疫規範，全台最大規模的居家辦公、遠距學習潮，大家都在努力適應。那麼問題來了！上班族WFH線上會議、使用通訊軟體溝通、週末宅在家追劇、線上健身課程……等，倚賴網路時間變長，網路流量卡卡不夠用怎麼辦？為了讓大家安心工作、數位學習、線上娛樂不中斷，台灣大寬頻特別推出1G光纖上網+WiFi6方案，全面升級家用寬頻上網的需求。

圖／Shutterstock 提供

『Jason！你那邊通話音訊斷斷續續喔！』、『媽媽！我連不上線上教室啦！』當大家同時在家使用網路時，只要家中網路速度不夠，就會發生時常斷線的情況，不只影響孩子的線上學習，連在家工作的效率連帶受到影響，好不容易休息的時候，想好好追個劇，又會出現「加載中』無法好好看片。

為了讓防疫在家的每個人都能暢遊網路，這次台灣大寬頻推出全台首家Wi-Fi 6機種，享有免費建置家中Wi-Fi無線上網環境，讓寬頻速度不只翻倍，更採用新的多點傳輸技術，讓更多人可以同時高速連網，傳輸量提升4倍。且因內建mesh功能，讓傳輸範圍不只更廣更快更穩，涵蓋全家各個角落，滿足防疫期間全家上網的需求，讓大家都能安心在家，享受順暢網路。

圖／Shutterstock 提供

疫情暫停的是日常活動，卻無法停止我們與世界的連線，透過網路，不只能解決工作與學習問題，更能做到任何娛樂消遣，像是賴在沙發一次看完想追的劇，或是投入刺激的電玩世界，最重要的是，在不能擁抱的時刻，與親愛的家人朋友們，在鏡頭前好好地相聚。

圖／Shutterstock 提供

現在，台灣大寬頻推出0元體驗方案，30天免費體驗1G光纖上網+Wi-Fi6飆網快感，體驗期滿且繼續使用之用戶，還能享其他優惠方案，輕鬆在家享受超快且零死角的雲端世界，讓生活不因疫情中斷。！

立即申辦免費體驗：https://pse.is/3fnuyz