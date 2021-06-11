【即時短評】高端疫苗二期解盲 國人心中的茫解開了嗎？

高端疫苗昨天二期解盲，面對一場1個多小時的記者會，充斥著許多艱深的醫學專有名詞，即使經過所謂的專家解釋，相信多數人也似懂非懂。其實，國人等待的只是一句話，「它確不確定有效」，如果不能保證這一點，只是徒然增加國人心中的迷茫而已，對眼下亟待接種疫苗保命的國人而言，也不過是聽一聽而已。

確不確定有效，簡單的講，也就是確不確定能抵擋新冠肺炎疫炎的侵襲？如果要確定這一點，國際上普遍認同的作法，是必須經過三期臨床試驗；放眼目前已經國際認可，且被許多國家接種過的疫苗，也都是循此路而行，才獲得美國FDA或世界衛生組織WHO許可上市。捨去此路，若以科學角度而言，還沒有其他的認可途徑。

有人說，台灣目前的處境就在於難以在國際上取得足夠疫苗，因此寧以緊急授權方式，使國產疫苗成為選項。沒有錯，大家也都希望國產疫苗可以研發成功，不但救國人的命，甚至還可以因此揚威國際，救更多人的命，再一次達到「Taiwan can help」。

但是，這仍得回到原先最重要、也是最單純的問題，它確不確定有效？而有沒有效，卻絕對不是政府關起門來，自家人說的算；最重要的是，它必須獲得國際認可。

如果沒有獲得國際認可，不是僅僅關係到未來出國能否獲得認證、放行而已，而是還實際牽涉個人的生命問題。試問，如果國產疫苗沒有得到國際認可，它的有效性又如何可以獲得確保，面對傳染力強又如此凶惡的病毒，如何可以替大家保命？

也許有人認為可以一試，只要打了不會死就好。但是，每個人目前都只可以有一種選擇；如果選擇國產疫苗，短時間內就不能再接種其他疫苗。至於國人何時才有確定有效的疫苗可以保命，以政府到現在都沒把握疫苗何時能交貨，卻又把尚未證實有效的國產疫苗推入選擇，未來打與不打，難怪國人更加迷茫了。