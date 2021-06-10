懷孕醫護接種莫德納疫苗安心 嘉義縣防疫專責醫院開打

中央流行疫情指揮中心配發嘉義長庚、部立朴子醫院、大林慈濟、灣橋榮醫等4家防疫專責醫院，共1100劑莫德納疫苗，今天開打，施打對象以風險等級1及風險等級2的工作人員為主，並優先安排醫院孕產期醫護人員接種，長庚及部立朴子醫院都有懷孕醫護人員施打，施打後感到安心。

嘉義長庚依職安署「職場母性健康保護計畫」與婦產科醫學會專業建議，特別首開「母性健康關懷疫苗接種專診」，安排婦產科及感染醫學科2位專家醫師，共同進行孕產期醫護人員關懷評估，優先提供接種莫德納疫苗，讓懷孕醫護人員安心接種，替在地鄉親，保全社區醫療量能。

婦產科副主任醫師朱麗靜指出，依國際醫學界研究顯示，接種mRNA疫苗 (包括莫德納、輝瑞)對孕產期婦女具安全性，不會增加相關併發症的風險，鼓勵孕產婦女多接種。

感染科主任醫師黃琮輿說，接種COVID-19疫苗副作用實際未如外界所言嚴重，常見接種部分疼痛、腫脹、發燒、疲倦等類流感症狀大都48小時內可緩解，接種疫苗好處遠大於缺點，他建議符合施打對象要盡快施打，讓個人多一份保護。