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從力挺到飆罵民進黨　館長網路聲量飆升

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：臉書／飆捍

文／翁筠茜

國內疫情延燒，三級警戒延長至6月28日，許多人對執政黨作為不滿，連向來力挺民進黨的網紅「館長」陳之漢都態度丕變，連日在臉書舉辦投票追究「3+11」、「指揮中心無開會紀錄」，讓他網路聲量暴衝，登上網路溫度計的YouTuber網路口碑第2名。

▲「館長」陳之漢近期狂罵民進黨，衝上YouTuber網路口碑第2名。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2021/03/10~2021/06/07）

自費花50萬元買台灣鳳梨！　館長曾力挺民進黨

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》館長近一年的網路聲量，可看到館長與民進黨關係友好。2020年9月1日，民進黨立委高嘉瑜探視受槍擊的館長，為館長獻唱，單日聲量5,433筆；2021年2月1日，總統蔡英文探視館長被批應該去關心新冠感染者，館長也為蔡英文緩頰「關你屁事？總統要看誰，你在做決定的嗎」，單日聲量2,022筆；2021年2月27日，館長自費花50萬元買台灣鳳梨，蔡英文還親自留言道謝，單日聲量7,119筆。

▲民進黨立委高嘉瑜及蔡英文總統探視館長，都激起討論聲量。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2020/06/09-2021/06/08）

▲總統蔡英文感謝館長自費花50萬元買台灣鳳梨。

image source：臉書／飆捍

近一個月態度丕變！　館長狂罵民進黨引起熱議

不過近一個月，館長卻因防疫政策槓上民進黨，5月16日在直播心痛表示旗下健身房已暫時休館，「反正賠是賠定了嘛！肯定是上千萬的損失」，坦言自己雖然比較支持民進黨，但仍要站在人民的立場控訴，健身房損失上千萬元不是因沒有生意或對員工不好，而是因為政府錯誤決策「3+11」、「旅館讓隔離者與正常人混住」，單日聲量狂飆8,816筆。

5月31日館長呼籲總統蔡英文趕快買國外疫苗，不要堅持使用國產疫苗，砲轟「疫苗要越快越好，你在等、等你媽個XX，等到七月底，那我們封城封到七月底嗎？」單日聲量5,420筆。除了飆罵民進黨，館長還連日在臉書上辦投票，問粉絲是否能接受中央至今沒檢討3+11、指揮中心無會議記錄；辦投票要民眾表態對中央政府、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的防疫政策滿意與否。

▲館長於臉書辦投票問網友是否能接受中央至今沒檢討3+11、指揮中心無會議記錄。

image source：臉書／飆捍

▲館長於臉書辦投票問網友對中央政府、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的防疫政策滿意與否。

image source：臉書／飆捍

館長近來對民進黨態度180度轉變，引起許多網友討論，有網友笑稱館長是「二次覺醒的覺青」，以前比較挺綠，現在又狂罵民進黨；更有網友分析，館長先前就曾對藍綠態度反覆，這次會跳出來痛罵民進黨，也只是因為「自己的利益被影響到了」，如果之後有紓困補助，網友大膽猜測「館長又會安靜了」，讓許多人表示「精闢分析」。

▲有網友分析，館長先前就曾對藍綠態度反覆，這次是因館長個人利益被影響，才會跳出來罵民進黨。

image source：PTT


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年06月09日至2021年06月08日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『館長陳之漢』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。


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館長 民進黨

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