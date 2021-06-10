接觸陌生人風險高 趙少康：物流、外送員應優先打疫苗

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康建議，物流、郵政及外送工作人員應優先打疫苗。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康建議，物流、郵政及外送工作人員應優先打疫苗。圖／取自趙少康臉書

本土疫情持續嚴峻，但國內疫苗嚴重不足引發民眾擔憂。中廣董事長趙少康表示，三級警戒管制後，不少民眾靠上網購物、美食外送度日，物流、外送人員工作量大增，染疫風險也提高；因此，他建議，物流、郵政及外送工作人員應優先打疫苗。

趙少康表示，因為國內疫苗嚴重不足，指揮中心只好排定順序開打，目前有11大類，50歲以下者如果不具特殊身分，直接被排除在外。

趙少康指出，物流、郵政、外送人員每天接觸的都是陌生人，常需橫跨各區，甚至進入醫院、社區，可算是高風險群，「只要接觸一名確診者，很可能成為大型傳播鏈」，將病毒帶到到處跑，後果不堪設想。

趙少康表示，物流工作者每天頂著艷陽或大雨，在三級管制下辛苦為大家送上熱騰騰美食、農產品、居家用品，甚至口罩、酒精等上網訂購的防疫物資，郵政人員更曾參與發放振興券等重要任務，都是維持民生需求及社會安定的大功臣，「他們同為防疫第一線不可或缺的重要夥伴，應該被列入疫苗優先施打對象」。

趙少康說，民眾除了向在第一線服務的醫護警消致敬，也要感謝每天奔波冒險的物流及郵政人員，政府必須立即協助他們降低自己可能染疫的恐懼，如又因政府的不作為，導致外送從業人員成為防疫破口，將再度引發社會不安，民間消費等經濟活動勢必更萎縮，倒楣的又是同島一命的大家。

趙少康 疫苗

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