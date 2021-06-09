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屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

影／慈濟接種莫德納 醫護：感覺穿防護衣更安心、安全

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
大批慈濟醫院醫護人員在院內等待接種莫德納疫苗。記者侯永全／攝影
大批慈濟醫院醫護人員在院內等待接種莫德納疫苗。記者侯永全／攝影

莫德納疫苗今天自中央分配至各地方醫療院所，台北慈濟醫院共獲三十瓶疫苗，開放前線醫護施打，今天共有一百五十三位醫護完成接種，施打完成的醫護透露，感覺穿了一層防護衣，更加安心、安定。

感染管制中心副主任吳秉昇表示，台北慈濟醫院配合政府政策，這次施打對象為專責病房高風險的醫護及醫事人員。在莫德納疫苗開打前，台北慈濟醫院醫護接種AZ疫苗率已高達九成，因此，剩下一成約兩百二十位醫護將接種這批莫德納疫苗人員，先前他們多為因排班因素或考量自身健康尚未注射。院方也針對衛生局的優先施打對象造冊，錯開相同單位醫護的接種時間，避免因接種不適而影響醫療作業。

注射完疫苗的醫護指出，現在醫院的管控都做得很完善，病人在入院時或在醫護人員接手之前，都已完成快篩及PCR檢測，所以現今醫療環境是安全的，再加上接種完疫苗，感覺更讓人安心。

台北慈濟醫院本批莫德納疫苗預計施打三百至三百三十人，優先以第一級或第二級直接照顧重症或專責病房的人員接種，將在兩天內施打完畢，希望能守護來院患者，也保護前線醫護人員的健康。

台北慈濟醫院優先以第一級或第二級直接照顧重症或專責病房的人員接種莫德納疫苗。記者侯永全／攝影
台北慈濟醫院優先以第一級或第二級直接照顧重症或專責病房的人員接種莫德納疫苗。記者侯永全／攝影
莫德納疫苗今起開放全國新冠肺炎專責醫院醫護人員接種。記者侯永全／攝影
莫德納疫苗今起開放全國新冠肺炎專責醫院醫護人員接種。記者侯永全／攝影
台北慈濟醫院共獲三十瓶疫苗，開放前線醫護施打，今天共有一百五十三位醫護完成接種。記者侯永全／攝影
台北慈濟醫院共獲三十瓶疫苗，開放前線醫護施打，今天共有一百五十三位醫護完成接種。記者侯永全／攝影

莫德納疫苗 慈濟 醫護人員

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