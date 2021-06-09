影／慈濟接種莫德納 醫護：感覺穿防護衣更安心、安全

莫德納疫苗今天自中央分配至各地方醫療院所，台北慈濟醫院共獲三十瓶疫苗，開放前線醫護施打，今天共有一百五十三位醫護完成接種，施打完成的醫護透露，感覺穿了一層防護衣，更加安心、安定。

感染管制中心副主任吳秉昇表示，台北慈濟醫院配合政府政策，這次施打對象為專責病房高風險的醫護及醫事人員。在莫德納疫苗開打前，台北慈濟醫院醫護接種AZ疫苗率已高達九成，因此，剩下一成約兩百二十位醫護將接種這批莫德納疫苗人員，先前他們多為因排班因素或考量自身健康尚未注射。院方也針對衛生局的優先施打對象造冊，錯開相同單位醫護的接種時間，避免因接種不適而影響醫療作業。

注射完疫苗的醫護指出，現在醫院的管控都做得很完善，病人在入院時或在醫護人員接手之前，都已完成快篩及PCR檢測，所以現今醫療環境是安全的，再加上接種完疫苗，感覺更讓人安心。