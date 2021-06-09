國內物價出現上漲趨勢 政院要求各部會因應

為瞭解端午佳節物資供應情況，行政院副院長沈榮津今召開「穩定物價小組」會議，會中討論端午節民生物資、當前國內物價、國際大宗物資及營建工程物料價格變動對國內價格影響與因應措施等議題，他要求各相關部會全力調節相關物資供需，同時嚴密監控市場行情，確保民生物資供應無虞。對於國際農工原物料價格持續上揚，也請預擬因應措施，以適時紓解可能衝擊。

沈榮津在聽取農委會與行政院消保處的「端午節民生物資價格情勢與因應」報告後表示，經農委會盤點各項應節農產品，包括糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等節前供應情形，並加強調配貨源，目前可充裕供應端午節市場需求，而粽子價格尚稱平穩，後續仍應持續監控市場價量變動情勢，務必維持供貨無虞、價格平穩。

關於主計總處所提「當前國內物價情勢（含WPI漲勢分析與對CPI影響）」，沈榮津則表示，近期國際農工原料及運輸價格攀升，導致國內物價有上漲趨勢，請相關機關密切關注國內外各項物資價格後續走勢，並預擬因應措施，以適時紓解可能衝擊。

沈榮津在聽取經濟部、工程會、農委會報告「國際大宗物資及營建工程物料價格變動對國內價格影響與因應措施」後強調，近期大宗物資（如黃豆、小麥、玉米）價格上漲，將連帶影響民生物價波動，請經濟部責成台糖公司充分供應沙拉油，並維持零售價格不變；另請經濟部與農委會嚴密掌握國際原物料情勢與國內民生商品價格變動情形，必要時應協調釋出庫存、調度相關物資。

對於營建業缺工問題，沈榮津指出，勞動部去年已鬆綁公共工程進用外籍移工的部分規定，並在今年因應疫情，將外籍移工工作期限延長6個月，請勞動部持續關注缺工情形是否改善，滾動調整公共工程進用外籍移工規定；也請工程會協調勞動部及內政部，持續推動本勞培訓及營建自動化等措施。此外，他表示，業界感謝勞動部在這段期間鬆綁工時相關規定，主動超前部署，政府、勞資一條心，大家一起堅守防疫。

沈榮津並責成公平會調查防疫物資業者是否確有合意或共同漲價情事，如有不法情形，立即嚴予查處。