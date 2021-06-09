疫情期間公益不停步 救國團呼籲疫起獻愛心

行政院於6月7日上午召開擴大防疫會議後宣布，全國第三級防疫警戒延長至6月28日，救國團配合宣布，6月28日前取消或暫停所有活動，各受託營運運動中心暫停營運、各縣市終身學習中心配合教育部在家學習政策7月2日前暫停上課。救國團在政府宣布前就已實施的員工分流居家上班，彈性時間上下班及異地上班，也延長到6月28日，但是，救國團的公益服務工作並未停止，「張老師」1980電話專線將於6月15日起恢復服務，為疫情所苦的民眾提供心理諮商輔導服務，服務時間為上午9點到下午5點。

此外，疫情期間救國團呼籲大家「疫起做公益，疫起獻愛心」，並持續推動公益活動，除了積極號召民眾捐血解決近期嚴重血荒問題，也透過「張老師」體系提供民眾身心健康諮詢及講座，救國團各縣市終身學習中心及受託營運運動中心，則透過包括直播平台、視訊會議的方式，推出系列線上學習的課程，救國團全台13個青年活動中心，也在臉書推出各種輕鬆又營養的家常料理食譜，提供家庭主婦(夫)在家輕鬆煮出好料理，幫助家人增強免疫力。

號召捐血救血荒

救國團每年均透過各類主題式或公益連線辦理捐血活動，去年在疫情下仍然為醫療體系募得3萬多袋的捐血。近期疫情嚴峻，葛永光主任緊急號召各縣市義工鼓勵民眾捐血，及勸募捐贈醫護人員醫療物資，包括醫用手套、N95口罩、護目鏡、防護衣等，一起對抗疫情，並向醫護人員致敬。

台南市歸仁區團委會在救國團葛永光主任號召下，分別於5月23、24日及6月4日、15日，在歸仁區公所前舉辦捐血，此外宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、壯圍鄉團委會也於5月30日在頭城火車站前舉辧愛心捐血，獲得民眾熱烈響應。現場除了嚴格遵守政府防疫措施，落實實聯制，全程配戴口罩外，也加強消毒並透過預約制管控人數，保持安全距離，提供捐血民眾良好防護環境，確保民眾在捐血過程中安全無虞。

「張老師」提供身心正能量

疫情衝擊民眾正常生活，救國團「張老師」基金會近期與「張老師」文化公司合作，6月４日至6月25日安排20場「疫起安心。傳遞抗疫正向心能量線上公益講座」，邀請美國、丹麥、臺灣國內、外醫師及治療師、心理師、專家擔任講師，幫助民眾守護身心健康，民眾可到財團法人「張老師」基金會官方粉絲團查詢。

線上運動和學習課程

防疫期間，健康是民眾最關心的議題，最有效的方法就是多運動，為了幫助學友在家也能維持運動的良好習慣，救國團各終身學習中心及受託營運各運動中心，近期規劃一系列靜態和動態線上課程，不論大人小孩，都能隨時在家持續學習，並且運動健身。

居家食譜輕鬆上菜

疫情對日常生活造成衝擊，當大人居家辦公小孩停課在家，加上餐廳禁止內用，在家煮飯也成為常態，為了幫大家解決吃的煩惱，救國團13個青年活動中心，除部分中心支援政府作為隔離檢疫的場所，其他中心在臉書每天推出不同的家常料理食譜，幫大家變化菜單輕鬆煮出好料理，還能加強家人們的免疫力，有興趣的民眾可以到臉書搜尋「救國團青年活動中心」，每天都有大廚上菜，幫助大家吃的營養、吃得開心、吃出免疫力。

救國團葛永光主任表示：防疫無國界，面對來勢洶洶的疫情，呼籲大家挺醫護、挺警消，並遵守防疫各項規定，保護自己也保護他人。葛永光主任強調救國團是以公益為主的服務型社會企業，心心念念的都是民眾的健康與福祉，雖然救國團本身也受疫情極大衝擊，但仍透過各項公益專案活動支持抗疫，服務社會大眾，世界上只有一個台灣，大家都是同島一命，當面臨難關時，我們必須相互扶持，攜手合作度過難關。