莫德納疫苗今午抵雲林 共獲1600劑配發到6醫院

六四剛過，不少外媒在這一天做了回顧報導。雖然在中國和香港被迫「噤聲」，香港的一些悼念活動也被打壓，1但極權政府或可堵悠悠之口，卻無法抹去人民歷史記憶中的傷痛，以及對於言論自由與人權的渴望。當年天安門前發生血腥屠殺的事實就是事實，不會因為否認就不復存在。

2021-06-09 10:03