莫德納疫苗今午抵雲林 共獲1600劑配發到6醫院
中央昨日開始陸續配發莫德納疫苗至各縣市，雲林縣獲配1600劑，縣衛生局表示疫苗今天下午到貨，從中央直接配送到縣內6家責任醫院，每家醫院配量已由中央配妥，今天開始由各院安排尚未施打的第一線員工施打。
雲林縣內6家專責醫院包括台大雲林分院、虎尾若瑟醫院、雲林基督教醫院、成大斗六分院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林長庚醫院。
其中，台大雲林分院獲配500劑疫苗，院方表示，此批疫苗施打順序將依中央流行疫情指揮中心今天公告的目標接種族群施打，以縣內專責醫療院所（含專責、隔離、採檢醫療院所）風險等級第1、2之醫事及非醫事等工作人員尚未接種者為優先對象。
院方表示，目前約有2157位員工已施打第一劑AZ疫苗，接種率約83%；今日接獲新一批疫苗，下午即刻安排尚未施打的員工接種，確保第一線人員安全，守護雲林醫療量能。
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