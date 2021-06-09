阻外籍移工疫情擴散 桃園綠捷社宅11工地505移工快篩

外籍移工疫情擴散，桃園市政府推動企業移工快篩之外，全市包括捷運綠線、社會住宅及工務局施工的11個工地僱用移工全部納入快篩，捷工局、工務、都發局今天下午表示，綠捷工程GC01標、GC02及03標僱用移工250人、社會住宅4處工地僱用移工123人及工務4處工地僱用132人，11處工地總共僱用移工505人，將分別安排在定點或社區篩檢站快篩，找出潛在感染源，做好防疫措施。

市府捷工局長陳文德說，綠捷工程GC01標、GC02及03標3個工程標僱用移工共250人，以GC01標僱用移工233人居多，由該局媒合醫師公會，選擇定點進行移工快篩，GC02及03標工地目前引進移工約17人，則安排到社區快篩站決篩，費用由施工廠商負擔。

市府都發局長盧維屏說，目前市府負責的中壢1號、八德3號及平鎮、楊梅共4處社會住宅工地施工，總共僱用移工123人，又以中壢1號廠商僱用90人最多，該局將協調醫師公會在中壢1號設快篩站，排定移工分批前往快篩檢查，費用也是廠商負擔。

市府工務局表示，該局負責施工的4個工地僱用移工132人，由於移工分散在各施工工地，該局將安排這些移工就近到社區快篩站進行快篩檢查，費用由廠商負擔。