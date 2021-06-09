阻外籍移工疫情擴散 桃園綠捷社宅11工地505移工快篩
外籍移工疫情擴散，桃園市政府推動企業移工快篩之外，全市包括捷運綠線、社會住宅及工務局施工的11個工地僱用移工全部納入快篩，捷工局、工務、都發局今天下午表示，綠捷工程GC01標、GC02及03標僱用移工250人、社會住宅4處工地僱用移工123人及工務4處工地僱用132人，11處工地總共僱用移工505人，將分別安排在定點或社區篩檢站快篩，找出潛在感染源，做好防疫措施。
市府捷工局長陳文德說，綠捷工程GC01標、GC02及03標3個工程標僱用移工共250人，以GC01標僱用移工233人居多，由該局媒合醫師公會，選擇定點進行移工快篩，GC02及03標工地目前引進移工約17人，則安排到社區快篩站決篩，費用由施工廠商負擔。
市府都發局長盧維屏說，目前市府負責的中壢1號、八德3號及平鎮、楊梅共4處社會住宅工地施工，總共僱用移工123人，又以中壢1號廠商僱用90人最多，該局將協調醫師公會在中壢1號設快篩站，排定移工分批前往快篩檢查，費用也是廠商負擔。
市府工務局表示，該局負責施工的4個工地僱用移工132人，由於移工分散在各施工工地，該局將安排這些移工就近到社區快篩站進行快篩檢查，費用由廠商負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言