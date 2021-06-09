竹縣今增1確診外籍看護 為長照機構群聚確診案接觸者

新竹縣今天新增1確診，新竹縣長楊文科表示，案11939為20多歲女性，為印尼籍移工，是之前長照機構確診者案6099的接觸者，居家隔離期間並未外出，無公共場所活動史。另外，新竹縣5家專責醫院今天下午收到共1600劑莫德納疫苗，並依照施打順序第一、二順位來接種。

楊文科表示，案11939為在機構工作的外籍看護工，被匡列進行居家隔離並採檢，5月26日PCR檢測為陰性，6月7日隔離期滿前再次採檢，檢測結果為陽性確診，因在居家隔離期間並未外出，沒有公共場所活動史；此案匡列8名接觸者，經風險評估高低，5人進行居家隔離，3人自主健康監測。

衛生局長殷東成表示，縣內社區篩檢站截至6月8日，已篩檢3035件，快篩陽性有12件，經PCR採檢後陽性確診7案，其中3案為機構群聚案，另4案為其他縣市的個案。

楊文科也說，為強化疫調效率及正確性，已請刑警大隊員警派駐衛生局協助疫調，掌握正確訊息，提醒民眾若未配合疫情調查，提供不實訊息，會依照傳染病防治法開罰，目前已開罰1個案、6萬元罰鍰。

針對苗栗移工群聚事件，新竹縣將提供50間防疫旅館，協助讓移工進行居家隔離。交旅處長游志祥表示，目前已協調縣內單一一家防疫旅館做獨棟的隔離；另外，為避免負責載運員工前往工作或快篩地點的司機成為防疫破口，也將提供新竹縣籍288名遊覽車司機，免費快篩服務。

楊文科也指出，日前接獲新竹縣議會國民黨團書記長張良印建議，將各村里長列為優先施打對象，縣府與衛生局研議後，同意把192名里長及13鄉鎮市長列為優先施打對象。