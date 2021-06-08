快訊

直播／今增219例本土個案、22死例 陳時中：無放鬆本錢

直播／快篩陽性率略降！今增本土219例 再添22死

無薪假浪潮重啟！ 破五千人創年度新高

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計。圖／勞動部提供
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計。圖／勞動部提供

無薪假浪潮重啟！勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，本期人數新增940人，整體實施人數破5000人，創下今年新高點。勞動部表示，主要是因為一家大型空廚食品製造公司實施無薪假，實施人數約840人。

本期勞雇雙方協商減少工時事業單位計467家，實施人數5065人，與6月1日公布實施家數計445家、實施人數4125人相比，這次增加22家、人數增加940人。其中製造業便增933人，批發零售業也增24家、250人。

此外，醫療保健及社會工作服務業增13家、89人。勞動部表示，這反映民眾因為疫情盡量避免到醫院，導致診所決定實施減班休息。

運輸及倉儲業實施無薪假為32家事業單位、836人，較前期減少12家、465人，據了解是一家外籍航空停止實施。支援服務業有121家、746人，較上期減少29家、266人。

勞動部 疫情

延伸閱讀

防疫三級延長衝擊補教業 嘉義縣有補習班申請放無薪假

勞部：移工一人一室隔離

南部護理人員被迫放無薪假？ 義大醫院：一切符合勞基法

墾丁飯店住房慘跌近零 墾丁悠活、H會館公告暫不接客

相關新聞

美陷入通膨 傷腦筋的是陸！謝金河：2致命關鍵讓陸企業吃不消

通脹：美中角力第一回合！

商總理事長許舒博：服務業業績已近歸零 籲七點救產業

全國商總理事長許舒博今（8）日表示，台灣疫情來的又急又猛，部分產業陷入即刻停工、業績歸零、員工生計難以為繼的生死關頭，趕...

無薪假浪潮重啟！ 破五千人創年度新高

無薪假浪潮重啟！勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，本期人數新增940人，整體實施人數破5000人，創下今年新高點...

全球企業最低稅負不只衝擊跨國大公司 台資企業更慘會被剝兩層皮？

七大工業國（G7）財政部長日前針對開徵15%的全球企業最低稅負制達成協議，鎖定年度合併營收7.5億歐元（約台幣270億元）的企業為標準，瞄準的是蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜等大公司。不只跨國大企業受衝擊，會計師指出，初估台灣約有150多家企業可能受影響。

凌華與汎宇聯手 打造台電國安級太陽能監控系統

邊緣運算解決方案全球品牌凌華科技（6166）今（8）日宣布，與汎宇集團攜手合作，發表PV-DREAMS 配電級再生能源管...

“油庫口麵線”漢生店熄燈！ 三級警戒延長賽 倒店、失業民眾討論聲量攀升

6月7日行政院會拍板定案，全台三級警戒延長至6月28日，各級學校停課到暑假，學生們可以停課不停學，不過對許多行業來說，一旦暫時歇業，下一步要面臨的恐怕就是關門倒店。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。