無薪假浪潮重啟！ 破五千人創年度新高
無薪假浪潮重啟！勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，本期人數新增940人，整體實施人數破5000人，創下今年新高點。勞動部表示，主要是因為一家大型空廚食品製造公司實施無薪假，實施人數約840人。
本期勞雇雙方協商減少工時事業單位計467家，實施人數5065人，與6月1日公布實施家數計445家、實施人數4125人相比，這次增加22家、人數增加940人。其中製造業便增933人，批發零售業也增24家、250人。
此外，醫療保健及社會工作服務業增13家、89人。勞動部表示，這反映民眾因為疫情盡量避免到醫院，導致診所決定實施減班休息。
運輸及倉儲業實施無薪假為32家事業單位、836人，較前期減少12家、465人，據了解是一家外籍航空停止實施。支援服務業有121家、746人，較上期減少29家、266人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言