無薪假浪潮重啟！ 破五千人創年度新高

無薪假浪潮重啟！勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，本期人數新增940人，整體實施人數破5000人，創下今年新高點。勞動部表示，主要是因為一家大型空廚食品製造公司實施無薪假，實施人數約840人。

本期勞雇雙方協商減少工時事業單位計467家，實施人數5065人，與6月1日公布實施家數計445家、實施人數4125人相比，這次增加22家、人數增加940人。其中製造業便增933人，批發零售業也增24家、250人。

此外，醫療保健及社會工作服務業增13家、89人。勞動部表示，這反映民眾因為疫情盡量避免到醫院，導致診所決定實施減班休息。

運輸及倉儲業實施無薪假為32家事業單位、836人，較前期減少12家、465人，據了解是一家外籍航空停止實施。支援服務業有121家、746人，較上期減少29家、266人。