影／紓困網路再塞爆民眾跳腳 勞保辦事處大排長龍申辦忙分流
紓困4.0申請第2天，桃園市許多民眾今天上午上網申辦紓困還是塞爆，民眾無法申請急得跳腳，許多職業工會勞工紛紛前往勞保局桃園辦事處申請大排長龍，桃園辦事處人員忙著限制進入申辦人流，多個職業工會接到會員電話表達不滿，桃園辦事處主任陳正和表示，這兩天申請網路塞爆，請勞工不要急著申辦，只要在7月5日前申請就可，要先到職業工會比對申請條件，讓急需用錢的人先申請。
勞保局桃園辦事處早上陸續進許多勞工前往排隊申辦紓困，依規定投保薪資2.4萬元以下者可申請紓困3萬元，投保薪資2.4萬元以上者可申請紓困1萬元，排隊的陳先生說，他在餐飲打工，最近無薪休息，急需用錢，連2天無法上網，被迫排隊申請。
勞保桃園辦事處昨天除了申辦一般勞保業務民眾之外，加上突然湧進申辦紓困的民眾，一天將近400人，比以前多很多，該辦事處也在門外貼出「紓困只能上網申請、現場無法辦」，今天上午還是很多民眾大排長龍申辦。
陳正和表示，為避免人流聚集，該處要求申辦民眾在外面保持社交距離、排隊分流進入，辦事處也為分流人員，開6窗口申請，申辦民眾仍多，他請民眾不要擠在這2天辦，申辦日期可到7月5日，先到職業工會比對條件和準備資料，再上網申請，避免群聚風險。
桃園市職業總工會創會理事長王勝崇表示，申辦紓困的人太多，網路塞爆上不去，不少會員到職業工會詢問申請，有的會員很生氣無法辦理，現在疫情下，為避免人流聚集，工會拒絕代辦，提供電話服務，並宣導會員不要急在此時申辦，為了安全，避免擠在一起辦，準備好存摺等相關資料，只要7月5日前申辦就可以。
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