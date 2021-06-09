感謝支援前哨快篩 中市加碼感恩津貼

為感謝前進指揮所快篩站防疫人員的辛勞，台中市政府自籌經費發放「感恩津貼」。 圖／台中市政府新聞局 提供

疫情延燒之際，台中市政府在多處疫情高風險區設置前進指揮所快篩站。為感謝第一線醫生、護理師、醫檢師、行政及清潔人員為防疫付出的辛勞，台中市長盧秀燕5月25日於台中市流行疫情指揮中心線上記者會宣布，市府在中央補助上加碼感恩津貼，儘速發放予指揮所快篩站現役專案人員，感謝他們守護民眾健康。

盧市長指出，疫情爆發後，前線防疫人員身處高風險工作環境，十分辛勞，台中市宣佈啟動「感恩津貼」方案，於中央的相關津貼補助基礎上再加碼，自籌經費補貼前進指揮所的防疫醫療人員，感謝他們在前線辛苦付出。

為感謝前進指揮所快篩站防疫人員的辛勞，台中市政府自籌經費發放「感恩津貼」。 圖／台中市政府新聞局 提供

副市長黃國榮說明，依據中央流行疫情指揮中心5月19日公告，中央補助支援地方政府設置社區採檢站，支付標準為每案相關行政費用（包括掛號、診察、採檢、通報等費用）補助1,000元、採檢醫師每班（4小時）3,435元、護理師及醫檢師每班2,400元，另外，其他人員（行政、清潔各1人）每人每日1,500元。

黃副市長進一步說明，台中市針對前進指揮所快篩站現役醫師，每班加碼3,000元，加上中央補助後金額為6,435元；護理師、醫檢師每班則加碼2,000元，加上中央補助後金額每班為4,400元；行政人員的感恩津貼加上中央補助後金額則為每人每日3,500元。

衛生局長曾梓展表示，台中市於第一時間在這些疫情群聚熱點處，設置前進指揮所及快篩站等措施，找出疑似陽性個案，保護市民，對於參與防疫專案至前線積極防疫的英雄，市府撥發感恩津貼，以表感謝之意。

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