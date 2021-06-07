影／竹南鎮頂埔里長要求里民優先篩檢

苗栗縣竹南鎮數家電子廠爆發移工群聚感染，電子廠密集的頂埔里成為重災區，染疫移工達一百多人，縣政府在竹南科學園區社區公園內設置快篩站供一般民眾篩檢，今天快篩站現場報名僅剩兩個名額，讓頂埔里長黃輝松極為光火，怒斥若不讓里民優先篩檢，絕不讓篩檢順利進行。

黃輝松表示，頂埔里是此次移工確診的熱區，一百多個染疫移工全算在里內，讓里民感到極為不安，因此，他要求優先讓里民進行快篩，可是網路報名兩百個名額早已滿額，現場卻只開放兩個名額給一般民眾，這讓他深感不滿，為爭取里民的權益，他堅持讓今天到場的里民都要完成篩檢。而篩站的指揮官也只好「順從民意」，讓網路報名的民眾與頂埔里里民分流排隊進行快篩，讓爭議順利落幕。

此外，一群電子廠的移工在不知情下，被帶到社區公園內快篩站進行檢測，在里長與民眾表達抗議後，隨即被帶離現場。苗栗縣長徐耀昌同時也宣布即日起，轄內移工除了上下班以外，全面禁止外出。 苗栗竹南科學園區社區公園內的快篩站今天僅供一般民眾篩檢，每當結束一位篩檢工作後，醫護人員立即消毒透明隔板。記者侯永全／攝影 苗栗竹南科學園區社區公園內的快篩站今僅供一般民眾篩檢，等待篩檢的移工短暫停留後離開；苗栗縣並下令全縣移工即日起除上下班外禁止外出。記者侯永全／攝影 有民眾篩檢時表情痛苦。記者侯永全／攝影 前往竹南科學園區社區公園內快篩站檢測民眾頗為踴躍。記者侯永全／攝影 醫護人員向篩檢民眾比出母指以示完成，透明隔板上則張貼「頭不要往後」圖文並茂的提醒。記者侯永全／攝影 檢測後掩面痛哭的小男孩，由家長抱著離開快篩區。記者侯永全／攝影

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