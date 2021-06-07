影／竹南鎮頂埔里長要求里民優先篩檢
苗栗縣竹南鎮數家電子廠爆發移工群聚感染，電子廠密集的頂埔里成為重災區，染疫移工達一百多人，縣政府在竹南科學園區社區公園內設置快篩站供一般民眾篩檢，今天快篩站現場報名僅剩兩個名額，讓頂埔里長黃輝松極為光火，怒斥若不讓里民優先篩檢，絕不讓篩檢順利進行。
黃輝松表示，頂埔里是此次移工確診的熱區，一百多個染疫移工全算在里內，讓里民感到極為不安，因此，他要求優先讓里民進行快篩，可是網路報名兩百個名額早已滿額，現場卻只開放兩個名額給一般民眾，這讓他深感不滿，為爭取里民的權益，他堅持讓今天到場的里民都要完成篩檢。而篩站的指揮官也只好「順從民意」，讓網路報名的民眾與頂埔里里民分流排隊進行快篩，讓爭議順利落幕。
此外，一群電子廠的移工在不知情下，被帶到社區公園內快篩站進行檢測，在里長與民眾表達抗議後，隨即被帶離現場。苗栗縣長徐耀昌同時也宣布即日起，轄內移工除了上下班以外，全面禁止外出。
疫情快報
▪【疫情專題】累計286例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】京元電染疫達238人 鴻海旗下京鼎6移工確診
▪【整理包】輪到我了嗎？莫德納與AZ疫苗開打時間表出爐 這些人優先施打
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言