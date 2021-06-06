提醒部會防範災情 蘇揆籲國人仍須節約用水

關切水情，行政院長蘇貞昌今中午赴經濟部水利署聽取經濟部災害緊急應變小組簡報，透過視訊了解地方相關因應作為整備情形。針對近日豪雨，蘇貞昌提醒相關部會防範瞬間暴雨可能帶來的災情，並做好災害預防的工作。歷經此次旱情，區域調水設施、伏流水使用，以及其他供水作為等調配及規畫，相關單位也應持續努力。

蘇貞昌指出，經濟部今宣布解除苗栗、台中與北彰化已持續一段時間的「供5停2」限水。過去這段時間大家辛苦了，感謝大家長期配合，共同節約用水。也感謝老天爺在台灣最需要雨水的時候給予及時雨，紓解長期以來民眾對水的需求，現在不僅民生用水得到紓緩，農作物、花果草木都得到潤澤，工業用水也解緩限水的緊張。

蘇貞昌也與台南、高雄、屏東等地方首長連線視訊，了解南部降雨情形，同時對身處第一線、最為辛苦的地方政府表示感謝。

蘇貞昌指出，目前水利署長賴建信正身處台中前線，農委會主委陳吉仲也坐鎮土石流防災中心，經濟部長王美花雖在防疫隔離期間，但始終在崗位上，除了關心詢問王美花的身體狀況，並請她加油、保重。

蘇說，感謝過去抗旱期間，王美花擔任「旱災中央災害應變中心」指揮官，帶領水利署長及所有同仁共同努力，工作相當有效率。現終於等到下雨，但面對未來，大家仍須謹慎節約用水，一起抗旱。

蘇貞昌提醒，台灣在汛期期間，經常面對瞬間強降對流雨或颱風等，請相關單位做好防颱、防淹措施，保護自己、家人與國家。同時歷經此次旱情，區域調水設施、伏流水使用，以及其他供水作為等調配及規畫，相關單位應持續不斷進行，千萬不能因老天爺下雨，忘記應做的努力。

蘇貞昌也呼籲國人務必要節約用水，歷經這次抗旱，更要了解一點一滴得來不易，應節約用水。正值疫情期間，提醒民眾節約用水之餘，也應勤洗手，加強防疫。

蘇貞昌並責請農委會針對土石流做好防護及因應措施，以及因強降雨可能造成的農損，也要即時補助；此外，因日前水庫乾涸，雨後水庫的水濁度提高，自來水公司應做好相關處置。