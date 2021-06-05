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台中梧棲、清水爆發家庭感染 公布足跡包括全聯、市場

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府派員到中央公園周邊消毒。圖／台中市政府提供
台中市政府派員到中央公園周邊消毒。圖／台中市政府提供

台中市今日新增9例本土確診個案，包括3個家庭群聚感染，其中，1例為梧棲區一家藥局家庭感染，2例為清水區家庭感染。

清水區家庭感染今日增加2例，分別為案10653、10866，累積4人確診。清水區51歲女員工在台塑六輕工廠工作時，常拜訪大城鄉台西村鄰長，近期拜訪時，她發現鄰長有咳嗽症狀，5月29日她出現症狀，6月2日與19歲女兒都因身體不適，一同前往醫院採檢後確診。

女員工的51歲丈夫也確診，為案10653，在雲林某工廠擔任高級工程師，6月1日開始出現症狀，因妻子及小女兒於6月3日確診，因此被匡列為接觸者居家隔離及安排採檢，經檢驗確診，其職場、宿舍及交通車部分由雲林縣衛生局調查中。

案10866為案10653就讀北部某大學的22歲大女兒，5月16日學校停課後搭乘507次莒光號返家，19日出現症狀至診所就醫，25日至外婆家用餐，31日至全聯清水鰲峰店購物，6月1日至清水第一公有零售市場購物，當日得知學校有人確診，6月3日因母親、妹妹陸續出現症狀，3人一同就醫快篩，個案快篩陰性，後續匡列為接觸者並安排採檢，經PCR檢驗確診。

梧棲區一家藥局爆發家庭感染，梧棲區43歲女性及父母一家三口都染疫，今日再增1例，為案10979西屯區47歲男性藥師，於診所擔任藥師，也是梧棲藥局的大兒子，5月22日出現症狀，22日至6月2日晚上有到中央公園運動，全程佩戴口罩，因妹妹、媽媽及爸爸陸續確診被匡列為接觸者，採檢後確診，累積4人確診。

梧棲

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