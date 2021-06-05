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今本土+校正共511例！苗栗移工染疫增66例 死亡創新高達38例

鋒面壟罩台灣！雨彈狂炸11縣市 高屏南嘉慎防豪雨

做不到分艙分流就停工！2電子廠又增55例員工確診

聯合報 / 記者謝承恩蕭羽耘陳雨鑫許政榆／台北即時報導
相關防疫措施。圖／指揮中心提供
相關防疫措施。圖／指揮中心提供

苗栗竹南電子廠京元電子及超豐電子，爆發4家移工宿舍染疫，累積確診數達76人，中央疫情指揮中心在苗栗成立前進指揮所，針對苗栗進行千人篩檢，目前受到大雨影響，篩檢速度減緩，預計下午全數篩檢完畢，指揮官陳時中表示，目前經濟部會要求廠區進行用餐分艙分流，若做不到就會要求停工！

中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，目前苗栗篩檢已規劃18條篩檢線，快篩跟PCR檢驗也做得很完整，昨日快篩陽性有59人，其中PCR有3人為陰性，代表裡面的染疫狀況相對多，目前還有1千多人要進行採檢，預計下午會完成。

對於宿舍職場外部風險評估安置，會安置量保持在苗栗本身，包含跟熱點同住確診移工、高接觸的人或熱點地區，會移出280人，另外兩家電子廠已安排隔離安置及採檢，公司今天展開4000人採檢。經濟部派遣展業專家前進指揮所，規劃廠區作業用區用餐分艙分流，若做不到就要求停工。

苗栗電子廠千人篩檢，目前已做了宿舍職場外部評估，宿舍外會請苗栗縣警局做秩序維護，內部請仲介公司保全，不要讓移工有交流接觸管理。有產業專家前進指揮所，協助廠區進行做分流分艙，因每座工廠特性不同，雙方會跟防疫專家討論，如何進行日常生活的防疫管理。

另外勞動部為確保移工管理，會請公司通知員工這兩天不要出來移動，也注意跟家人社交距離的維持，維持在一人一室，如果環境不允許，請公司盡量安排安置。陳時中表示，會要求業者做好分艙分流，才能繼續營業，將以防疫為最高指導原則，分艙分流若無法，防疫原則下停工。

相關防疫措施。圖／指揮中心提供
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新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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