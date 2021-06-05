防堵京元電子染疫風暴！台中清查移工、中科設篩檢站

台中市政府因應苗栗京元電群聚感染事件發生，超豐電子也傳出發生群聚感染，全面釐清相關移工移動足跡，必要時要求企業篩檢，另外，因應中部科學園區大廠員工及眷屬篩檢需求，邀集中國醫藥大學附設醫院進駐，設置中科社區篩檢站，接受企業預約，篩檢高風險的企業員工及眷屬，阻絕苗栗傳染鏈擴散到台中市。

中科管理處表示，中科社區篩檢站預計8日演練，並接受企業預約，9日正式運作。中科管理局今天派員觀摩竹科園區篩檢1萬名移工，並滾動檢討中科園區防疫措施，中科園區內企業尚未有企業篩檢，部份企業評估中。

中部科學園區內設置「中科社區篩檢站」，與中國醫藥大學附設醫院合作，採企業預約、分流制，分散人群避免群聚，對象就近提供企業預約篩檢高風險員工、眷屬。

衛生局表示，台中有9家醫療院所快篩站（衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、中港澄清醫院）、2處社區快篩站（童綜合醫院梧棲院區旁停車場、亞洲大學附屬醫院高架橋下停車場）。

衛生局呼籲，篩檢目的是為快速找出社區中感染者，以有接觸史、活動史且有症狀者為優先，無前述情況者就沒有篩檢的必要，否則反而易接觸到其他感染者，暴露在染疫風險當中。

衛生局也提醒，市民朋友前往社區篩檢站，請攜帶身分證及健保卡（無身分證者，可攜帶戶口名簿或戶籍謄本），全程佩戴醫療用口罩，勿搭乘大眾交通工具。 中國醫藥大學附設醫院在醫院外設置的快篩站。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

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