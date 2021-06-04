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稱員工院外感染遭疑卸責 北市聯醫：雇主責任都一樣

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市聯醫企業工會批醫院稱員工都是院外感染企圖卸責。圖／翻攝北市聯醫企業工會FB
北市聯醫企業工會批醫院稱員工都是院外感染企圖卸責。圖／翻攝北市聯醫企業工會FB

北市聯醫企業工會在Facebook發文，指控聯醫把所有院內感染都說成院外感染，企圖撇清雇主責任。北市聯醫副總院長璩大成今天回應，北市聯醫是有愛心、能將心比心的機構，雇主責任不會因為感染源而有所不同，但院內有專業團隊做疫情分析，包括感染時間、地點等，以進行後續疫情防堵工作，璩大成說「若過程中有言語用詞造成任何人不舒服，也代表聯醫致歉」

工會指控聯醫撇清責任，把員工染疫都說是院外感染，與工作無關，但實際上5月底就有員工因為前往萬華茶室替勞工篩檢染疫，在院內的員工也陸續確診，連去急診室支援的病房助理，也因為照顧陽性臥病患者翻身換尿布被感染，卻堅稱沒有院內感染，反問北市聯醫「員工染疫都與工作無關嗎？」

對此，璩大成在防疫記者會中表示，公家醫院通常不分雇主、雇員身份，是非常有愛心、能將心比心的機構，更何況雇主責任，不會因為感染源而有所不同，對於過程中言語間，有感染者、同仁有不愉快的感覺，也代表聯醫致歉。

璩大成說，聯醫非常在意每位被感染的醫護，但全國醫療院所對感染處置的作法都一樣，有專業團隊進行疫情分析，包括感染的時間點、地點等，若不這麼做，後續做為就會相當混亂，有時候感染源可能是院內或院外，甚至同時發生，並非不重視醫護人員被感染。

璩大成指出，院內感染的狀況，通常是在脫除防護裝備的過程中不慎接觸到病毒而感染，脫除防護裝備也有固定的順序，牆上都會有圖示說明，也會有人在旁邊觀看，避免感染。院外部分，則是因為醫護人員總會回家，經過外面時可能也會感染。

璩大成也感謝第一線醫護人員，若有言語上或用詞不妥之處，也深深一鞠躬道歉，希望大家不要汙名化或歧視感染者，一起打贏這場戰。

北市聯醫副總院長璩大成表示，無論是院內或院外感染，雇主責任不會因此有所不同。圖／北市府提供
北市聯醫副總院長璩大成表示，無論是院內或院外感染，雇主責任不會因此有所不同。圖／北市府提供

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