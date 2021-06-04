指揮中心：疫情仍處高原期 應持續加強管制措施

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，新冠肺炎疫情仍處高原期，整體疫情仍嚴峻，而端午假期將至，指揮中心也重申盼民眾假期不要做非必要的移動，也請台鐵、高鐵、公路運輸將假期間每班次量能降低至兩成以下，近日大賣場和傳統市場人流仍多，希望縣市政府落實管理措施。

陳宗彥今天上午主持全國防疫會議會後記者會表示，疫情仍處高原期，三級警戒管制措施可看出初步效果，但新增病例數沒有下降趨勢，整體疫情仍嚴峻，應持續加強管制措施。

陳宗彥說，雙北以外的縣市病例數逐漸增加，出現感染源不明及群聚的狀況，顯示社區傳播風險持續上升，需加強接觸者管理，嚴防社區報發流行疫情可能性，另外這次本土疫情病例年齡較之前高，重症死亡病例以六十歲以上居多，病例多據有潛在病史，需加強醫療分流收治流程，確保醫療量能提供高風險群族，降低重症及死亡病例。

為了加快疫調速度，陳宗彥說指揮中心也呼籲各縣市政府組織話務中心（call center），掌握確診者足跡前端掃描追蹤作業，強化組織公衛運用，及早掌握確診者足跡、匡列可能傳染者，有效圍堵疫情。

陳宗彥說，今天的會議也提醒地方政府疫苗配發接種依照指揮中心造冊對象施打，不應以居住地作為依據，應該要照冊內分類人員依順序施打，指揮中心也會盡速完成疫苗封緘、盡速撥發。

陳宗彥說，端午假期將至，指揮中心昨天宣布端午期間非必要不要做任何移動，請民眾暫緩返鄉，以視訊問候家人，也請台鐵、高鐵、公路運輸將每班次量能降低到兩成以下，避免人員移動，而這幾天觀察，大賣場和傳統市場人流流量仍偏高，希望地方政府落實管理，也呼籲民眾一次購足。