影／「你怎麼好意思出來玩？」恆春「道德勸退」看板超吸晴

本土疫情持續升溫，政府呼籲民眾非必要不要外出，夏季旅遊勝地的恆春半島旅宿業者也多自主性歇業配合防疫，但仍有少數遊客南下旅遊，周末假期及端午連假將至，滿州鄉1名網紅民宿業者憂心民眾鬆懈戒心出遊，自搖腰包花2萬元租下進入恆春鎮省道26線路旁的T霸， 斗大的2幅「道德勸退」看板昨天放上，在當地引發熱議。

「醫護人員沒日沒夜工作，只為守護台灣！」「你怎麼好意思出來玩？」2幅斗大的看板，昨天在台26線南下恆春的恆春機場路旁架上，醒目的看板圖樣和內容，讓人忍不住多看幾眼，有民眾響應政府「假日宅在家」的防疫措施，拍下PO在社群網站分享，引發熱烈回響。

放置「道德勸退」看板的滿州風吹砂李姓民宿業者說，疫情前住房率高達8成以上，這次因應嚴峻的疫情自主停業不接客人，還自掏腰包設計並設置「道德勸退」看板，不諱言這段期間經濟壓力很大，但「觀光是永續事業，如果這時不忍耐，一旦形成防疫破口，恐怕就來不及了」、「疫情結束，歡迎大家再來玩！」。

他說，夏天是恆春半島旅遊旺季，無法營業對旅宿業壓力極大，雖然政府未強制停業，但多數旅宿餐飲業都自主停業防疫，但仍有少數業者冒險接客，如有個「萬一」，恆春半島偏鄉醫療恐難支撐，整個觀光旅遊業崩盤，恐不是短時間就能復原，只能用「道德勸退」，也呼籲在地觀光旅宿同業一同響應。

屏東縣政府交通旅遊處說，政府未強制停業，縣府持續採高強度稽查非法民宿接客和防疫措施，已開出20多張違法民宿罰單，呼籲非法業者不要有心存僥倖接客，也請遊客暫時不要來屏東，避免不必要移動，希望全民體諒。