政府已和嬌生聯繫 增添疫苗來台機會

連日來，國際佛光會為疫苗能順利來台積極奔走，據負責與嬌生公司接洽的海外會員指出，政府已經和美國嬌生公司持續有聯繫，增添疫苗來台的機會，期盼政府洽談成功，國際佛光會將一本初衷從旁協助並提供捐贈。

圖／人間福報 提供

對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，我們的原意是想以民間的身分牽頭，擔任橋樑，「若NGO組織能代政府購買，國際佛光會就去進行，若藥廠已經表明須與政府協商，當然由政府出面，這是一個彈性的態度，最終目的是希望促成疫苗賣給台灣。」

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總會長趙怡指出，最初是因佛光會海外會員和美國嬌生公司高層商談，希望能促成藥廠疫苗賣給台灣，獲得善意回應，會員們也自發性願意集資捐贈，經後續回報總會後，正式行文給衛福部核可。

佛光會在5月27日給衛福部的公文上指出：「願意無償捐贈20-50萬劑，引薦海外資源，盡快協助政府與疫苗原廠對接採購，以及物流送抵台灣等作業，以建構台灣安全防護網及維護國人健康。」一開始就有心扮演搭建政府和原廠對接的橋樑角色。

對此，趙怡進一步指出，這兩天本會和衛福部代表開過兩次會，「若國際佛光會做起來會比較便利的事，我們義不容辭；若由政府出面自然能夠做得有效率，就讓政府來做。」

佛光會每天都在搶時間準備所需文件，還主動代擬英文版的「美國嬌生公司授權疫苗書」，急送衛福部和美國嬌生公司窗口參用。

趙怡表示，政府和嬌生一旦達成共識，「國際佛光會不會改變的就是願意出資採購、捐贈。」

國際佛光會對於台灣新冠疫情深切關注，從疫情一開始就大量捐助N95口罩、防護衣、防護鏡等防疫物資，目前已捐贈16個縣市政府，共有67所醫療院所、警察單位與消防單位受惠，共計捐出逾8萬個N95口罩、47000多個防護衣、21000多幅防護鏡，以及3700多個防護面罩。