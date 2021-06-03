貨運爆單業者禁北送 趙少康：政府不解決恐增感染機率

中廣董事長趙少康表示，疫情竄升，全台進入三級警戒，政府宣導人們減少外出採買，網路購物自然成為唯一選擇，但提供低溫運送的業者，先後宣布因為疫情爆發，宅配量大增超過負荷，所以暫停冷藏、冷凍物品運送到新竹以北。低溫宅配問題必須迅速解決，否則民眾出門恐增加感染機率。

趙少康表示，提供低溫運送服務且較具規模的貨運業者，包括黑貓宅急便、嘉里大榮、新竹物流、宅配通等物流公司，先後宣布因為疫情爆發，宅配量大增超過負荷，所以暫停冷藏、冷凍物品運送到新竹以北。

趙少康說，物流業者顯然從來沒有面對過這種狀況，冷凍倉庫爆滿、倉庫外也放滿了需要冷凍的物品，運輸車輛全部動員、司機拚染疫的風險加班也無法消化需要運送的貨物。

趙少康指出，黑貓等冷凍、冷藏物流業者固然有其困難，但政府豈可坐視不加協助？當物流業者已經不堪負荷時，不論是冷鏈設施、司機、車輛，政府都必須幫忙協調動員，否則如何要求民眾留在家中不外出購物？都外出豈不增加傳染機會。

趙少康說，物流是後勤補給的重要環節 ，看起來政府吹牛吹了一年半，不要說疫苗、快篩、普篩、重症隔離病房、輕症收治場所嚴重不足，就連攸關民生的物流運送會大量超載都沒有想到，什麼超前部署，簡直是笑話一則。

趙少康提醒，不要小看冷凍冷藏宅配停止送到北部的嚴重影響，北部是消費主要地區，不論對種植蔬菜水果的農民、食品廠商以及需求殷切的消費者，都是無可承受之重。政府不能只壓迫業者，運送司機負荷已經超過臨界點，如果可以賺錢業者怎麼會放棄機會不賺？因此要求政府必須迅速盡全力協助解決他們的困難，否則大眾被迫外出購物，染疫風險大增，民間消費等經濟活動更加萎縮，倒楣的是全體國民。