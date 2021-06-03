安心抗疫 臺北市9大短期紓困措施

從第三級防疫警戒開始，疫情仍延燒，各行各業均受衝擊，臺北市長柯文哲已拍板先推出北市9大短期紓困措施，包括延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困，追溯自今年5月1日起至7月31日止，實施3個月，申請方式以E化便民為原則，並視疫情狀況滾動檢討。

北市發佈9大短期紓困措施。 圖／臺北市政府 提供

北市府財政局長陳家蓁指出，針對商家，可申請房屋稅延繳或分期繳，因疫情停業或禁止內用房屋稅率降為2%，承租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租，另提供15億元融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息。

針對勞工，推出安心即時上工及安心就業、非自願離職失業給付、失業勞工子女就學費用補助及充電再出發訓練計畫等紓困措施，協助勞工穩定就業；市民則可申請急難救助及承租市有不動產作住宅使用者可減租20%。

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對於企業，北市府產業發展局提供中小企業融資貸款15億元融資額度，新貸戶可享1.25%利息補貼及降息優惠，舊貸戶亦享有1%利息補貼，最低僅需負擔0.92%低息；同時提高簡易貸金額至120萬元；另針對中小企業融資與青年創業融資之原核貸戶提供貸款本金或利息遞延繳付，最長可申請6個月，受理期間自即日起6個月。

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陳家蓁表示，9大措施內容中還包括房屋稅、娛樂稅、牌照稅及地價稅納稅義務人屬中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者、營業額減少達 15%者、出租自有不動產之房東，因應疫情減收租金比例達 15%者，可向北市稅捐處申請延期或分期繳納，最長可延期12個月或分36期。

由於北市娛樂稅徵收率減半至110年6月30日止，北市稅捐處已擬提案修正臺北市娛樂稅徵收自治條例，將徵收率減半延長至111年6月30日，待議會通過後實施。

另外，對於因疫情影響受中央各部會核准紓困補助之北市出租國民住宅、社會住宅、市有出租住宅之承租人及北市地上權國民住宅、住宅坐落市有地且與北市府訂有租約者，可向管理機關申請租金減收20%。

陳家蓁說，承租市有不動產作營業使用者、已開始營運之促參案民間機構及地上權人，除享減租50%外，因疫情營業額衰退達15%者或屬中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者，得向房地管理機關申請延後繳納實施期間之租金，最長得延後繳納12個月。另外，市有不動產作住宅使用之承租人，受中央各部會核准紓困補助者，亦得申請延後繳納租金。

北市府表示，希望透過9大紓困措施，減輕疫情對企業與市民負擔，協助市民安心抗疫，共渡難關。為方便市民瞭解各項紓困措施內容，北市府財政局已建置嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施主題專區，提供查詢相關懶人包、紓困措施、聯絡窗口。

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