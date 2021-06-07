防疫尖兵 新北里鄰長 守護社區不鬆懈

深坑區土庫里高太郎里長(右一)率鄰長、志工們，進行走動式宣導防疫，清潔人員也沿途進行清消工作。 圖／ 新北市政府民政局 提供

新冠肺炎疫情升溫，全台進入疫情第三級警戒，新北除擴展檢疫隔離關懷中心服務能量，全力協助居檢及居隔者生活需求，最前線的防疫尖兵里鄰長也全員動起來，在各個區域協助重點場域消毒、防疫宣導，巡視里內景點勸導避免群聚，並積極媒合資源關懷弱勢民眾，守護社區一刻不鬆懈。

熟悉在地 推動政策新北市全市有1,032位里長，超過2萬2,000位鄰長，不但熟悉在地，在疫情關鍵時刻，更積極配合市府政策，與區公所、巡守隊、環保志工、義工、社區管委會等單位形成社區安全網絡，大家團結一心，全力抗疫，避免社區傳播， 也為彼此加油打氣。尤其進入第三級警戒以來，新北市啟動周周大清消，全面消毒重點公共場域及確診者足跡熱區外，各區里長也率鄰長、志工們用漂白水，加強社區布告欄、公車亭、YouBike等經常接觸面仔細擦拭，每個角落都不放過。

新莊區南港里林朝基里長(右三) 里鄰長、志工們，針對社區內扶手等經常接觸面仔細擦拭。 圖／ 新北市政府民政局 提供

新莊區建福里劉金祥里長(左一) 里鄰長、志工們，針對社區內YouBike坐墊、把手等經常接觸面仔細擦拭。 圖／ 新北市政府民政局 提供

苦口婆心宣導防疫還有許多里辦公處也加強防疫措施，在里辦公處及社區警衛室裝設透明隔板，讓前來洽民公眾避免因交談產生飛沫傳染，並隨時消毒民眾所接觸過的桌椅設施，嚴防病毒進入社區。另外，里長也走入社區，並積極透過廣播系統、Line群組、里辦公處跑馬燈、臉書等多元管道向家戶宣導防疫措施，提醒居民保持社交安全距離，避免電梯人擠人，沒事少出門，外出一定要戴口罩，確實做好自家衛生安全，更要隨身攜帶酒精消毒、勤洗手，保護自己，也保護他人健康。

關心協助長者弱勢目前因為防疫關係，停辦所有社區活動，對於平日習慣藉活動與街坊鄰居互動的長者，生活沒了重心，心情難免鬱悶，里長們也加強電話關懷，安撫心情；而擔心弱勢民眾、獨老這期間經濟上受到衝擊，除掌握他們的生活狀況，許多里長也媒合社會資源，提供生活物資給需要的民眾，讓大家在疫情嚴峻期間感受到社區溫暖，一起共度難關。守住社區防線，每個細節都不能少，里鄰長在防疫期間，在鄰里街坊看頭看尾，一肩扛起社區防疫第一線工作，付出有目共睹，也請市民多一分警戒，做好自己的防疫工作，別讓這群第一線的里鄰長辛苦白費。

三峽區安坑里李秋維里長(左) 獨老送餐。 圖／ 新北市政府民政局 提供

林口區菁湖里林益興里長(右) 獨老送餐。 圖／ 新北市政府民政局 提供

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