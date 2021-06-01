竹縣第二批3500劑疫苗陸續到貨 預計6月4日打完
新冠肺炎疫情嚴峻，民眾關注疫苗議題，新竹縣政府衛生局表示，目前接種順序仍以第一類醫事人員為優先，昨天已再獲配3500劑疫苗，預計6月4日接種完畢，未來也將在竹北、竹東設置3處接種站，「疫苗施打站」，讓符合接種資格縣民及早接種。
衛生局表示，這一波41萬劑進口AZ疫苗，竹縣獲配為5月28日2200劑，5月31日3500劑，總共5700劑，昨日獲配的3500劑將在今天下午全數到貨，疫苗分發到13鄉鎮市衛生所和7家醫院，疫苗第一優先施打對象的醫事人員約有8600人，目前己接種3600多人，接種率約4成。
另外，接種站部分，縣府團隊已著手規畫在竹北東區、西區及竹東各設置1個大型社區疫苗接種站，搭配原有的13鄉鎮市衛生所，方便鄉親就近接種，未來待足量疫苗到貨後，立即開站提供服務，務必讓符合接種資格縣民及早接種。
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