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30萬劑AZ、莫德納 學會籲：孕產婦接種mRNA為優先

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
台灣婦產科醫學會理事長黃閔照昨行文疾管署，盼孕婦以mRNA疫苗為優先考量。圖／台灣婦產科醫學會提供
台灣婦產科醫學會理事長黃閔照昨行文疾管署，盼孕婦以mRNA疫苗為優先考量。圖／台灣婦產科醫學會提供

本土疫情未見平穩，第三批AZ疫苗首配發15萬劑開打，第一波15萬劑莫德納疫苗日前也抵台，力拚6月11日前完成封緘，無疑是及時雨。台灣婦產科醫學會昨行文疾管署建議，孕產婦接種疫苗，需以mRNA疫苗為優先考量。

根據學者統整實證及國外婦產科醫學會指引，都建議孕婦打疫苗，因為懷孕後染疫母嬰風險更高。我國目前現有AZ疫苗，以及即將封緘的莫德納，前者為腺病毒載體疫苗，後者則是mRNA疫苗。

關於孕產婦接種疫苗，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照昨行文疾管署，盼以mRNA疫苗為優先考量。他今天受訪指出，前陣子國內只有AZ可施打，如今多一種莫德納，在可選擇的狀況下，孕產婦因以接種mRNA為主，但並非孕婦只能接種mRNA。

學會強調，依照英國及德國疫苗注射建議，產婦應以mRNA疫苗為主，美國則無特別限制。基於考量母胎安全，如果在mRNA疫苗如BNT、莫德納足夠下，且在國家建議施打順位內的產婦，應可優先施打mRNA 疫苗。未來國家全施打時，也應將產婦納入此類疫苗的優先考量對象。

另外，近期各地出現產婦確診情形，民眾也擔心進入醫療院所會有感染風險。黃閔照說，生產無法做延後動作，產科也無法降載，因應PCR檢驗塞車，學會日前也行文衛福部，低風險民眾若在一般診所或地區醫院無法PCR檢驗，先以快篩取代。

黃閔照說，快篩最多一個小時可產生結果，孕婦也比較不會有延遲生產問題；現在擔心出現偽陽性狀況，若一但篩陽，產婦會被送到可以收治確診者的相關院所，以PCR再做確認，一旦確診隨即展開匡列、就地隔離。

至於疫情嚴峻，產婦是否篩陰即催生？黃閔照說，目前的確有些醫療院所有實施，但醫療量能不同，催生也可能導致後續住院時間較長，耗費醫療照護人員也較多一點。

他指出，學會建議產婦生產可劃分「紅、黃、綠」區域，將病人風險等級做區分，紅區意即確診病患、黃區則是待篩檢、綠區則是採陰者，確保動線獨立分明、分艙分流，將染疫傷害降到最低。

疫苗

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