佛光會買疫苗搶時間 蔡總統將積極協助

本土疫情嚴峻，企業或民間團體都表態要捐贈疫苗，國際佛光會5月27日向衛福部提出公文申請，欲捐助台灣50萬劑美國嬌生疫苗。中央流行疫情指揮中心昨天指出，已和佛光會代表雙方對於行政協助上有充分溝通，並建立單一窗口聯繫；總統蔡英文也透過網路直播說明，政府很樂意跟民間一起努力，來確保疫苗是安全、有效、合法的，絕對沒阻擋的問題。國際佛光會中華總會總會長趙怡回應，政府在這3天調整政策，釋出很大的善意，「只要政策不再變動，相信可加速疫苗採購的步伐」。

指揮中心指揮官陳時中表示，民間團體購買、捐贈疫苗給社會都是非常熱心的事；目前有4單位去文至食藥署，2單位行文至疾管署，媒體報導還沒正式來文的還有10個單位。總計目前有16單位表示可以協助，但陳時中表示，目前沒人提出申請相關文件，「很樂於大家有興趣，也知道很困難，但知道大家各有不同管道，中央可即時檢視，避免大家走冤枉路」。

蔡英文昨天在網路直播指出，近來很多熱心的宗教團體、企業、民間組織，甚至是地方政府，也幫忙找國外的疫苗供給，政府非常感謝他們的熱情義舉，也會積極的來協助。行政院已經宣布，民間宗教團體由內政部陳宗彥次長擔任窗口。企業團體的部分，則由經濟部王美花部長擔任窗口。政府會跟民間共同努力，爭取到更多新冠疫苗。

副指揮官陳宗彥昨也證實，幾天前佛光會有來文，前天雙方也通電，他也立即安排昨天上午偕同次長衛福部次長薛瑞元、疾管署副署長莊人祥和佛光會代表交換意見。陳宗彥說，佛光會充分理解與支持政府在採購疫苗上堅持的安全性、有效性與合法性原則，並表示後續會與佛光會保持聯繫，提供協助與諮詢。

●民間簽約疫苗 專家提專案准許

針對國際佛光會等民間團體捐贈疫苗，指揮中心強調疫苗輸入須由政府簽約，陳培哲、張鴻仁等多名專家公開向指揮中心表示，認為以藥事法48條之2，有緊急公衛需求，特定藥物可以專案准許進口，「簽約」並非一定由中央執行。

對此，陳時中解釋說，購買疫苗，簽約很繁瑣，政府可以提供服務。至於民間自己簽約，也是可以討論，會在法規內想辦法解決這個問題。有些藥廠不跟非政府機構洽談。

前衛生署副署長、藥政處長蕭美玲表示，根據上述法令，民間若能進口原廠藥品或疫苗，主管機構只要確認來源及藥品安全性，不一定非得由政府直接簽約。

類似先例，如部分罕病藥物使用者太少，沒有藥廠願意申請藥證或進口，為顧及患者用藥權益，醫院可以提出專案申請，直接進口藥物。

●嬌生疫苗 重症保護力約8成5

美國嬌生疫苗也因近日國際佛光會有意捐給政府，大大提升了坊間的詢問度。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，嬌生疫苗的保護效果約7成，接近施打2劑牛津（AZ）疫苗的效果；好處是嬌生只需打1劑，兩者都使用「腺病毒」作為載體，嬌生疫苗用的是人類腺病毒，AZ疫苗則使用黑猩猩腺病毒。

中國醫藥大學附設醫院感染控制中心副院長黃高彬表示，嬌生疫苗對重症保護力約8成5，跟AZ疫苗差不多，但這類疫苗雖可避免重症，遏制病毒傳播的效果仍較有限，接種者仍應做好個人防護措施。而此次，將引進嬌生升級後的疫苗，更具防護效果。

嬌生疫苗今年3月初已獲美國食品藥物管理局授權。南非考量變種病毒，目前已放棄AZ疫苗，轉而購買900萬劑嬌生疫苗，並由總統領頭率先施打。

嬌生疫苗優點有三，包括只要打一劑；與其他疫苗一樣有效，可有效預防病毒的感染和死亡；嬌生疫苗的實驗是在非洲做的，針對現在流行的變種疫情，應該效果很好。