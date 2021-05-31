快訊

因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「綠獎」總獎金300萬 徵件說明線上看 抽！綠行動綠獎品

聯合新聞網 / 台北訊

第六屆綠獎徵件啟動已月餘，總獎金新台幣300萬元，上週五（5/28）中午12點於「綠獎」Youtube頻道，舉行線上徵件說明會，提供社會團體組的徵件資訊與詳細說明。同時，綠獎Facebook粉絲專頁舉辦抽獎活動，只要按讚、留言並標記兩位朋友，便可參加抽獎，獎品包括防疫環保小物的「OFoodin隨食袋」和「卡娜赫拉杯組」。

本屆綠獎徵件活動於4月22日正式啟動，9月15日截止收件。徵件項目包括社會團體組的「生態保育計畫」、學生組的「青少年環境行動獎」；以及「網路人氣獎」。

本屆「生態保育計畫」，徵求維護生態環境與綠色環保或土地永續發展的具體可行計畫書，依各團體計畫書提出的經費需求，提供獲獎單位至少新台幣30萬元，至多100萬元的獎金。網路人氣獎（限定社會團體組），為綠獎官網投票數最高的前5個單位，獎金各為新台幣1萬元。

今年因應疫情嚴峻，綠獎徵件說明會持續為線上舉辦，於綠獎Youtube頻道首播，社會團體組影片：https://youtu.be/dMmiCwyj_9w。（因應COVID-19疫情與全國第三級警戒延長，國內各級學校停止到校上課至6/14。考量學生參與行動受限，本屆學生組徵件辦法與活動將調整，將於六月擇期公告相關資訊。）

綠獎Facebook粉絲專頁抽獎活動於即日起至6月29日（二），只要於指定貼文及粉絲專頁按讚，標記兩位朋友並留言，即可參加抽獎。

活動獎品包含「防疫環保小巧物–OFoodin隨食袋」三名，花色隨機；「健康補水小可愛–卡娜赫拉馬克杯組」三名。特別說明，可重複留言，標註不同朋友。此活動將於6月30日（三）抽出得獎幸運兒，快動動手指按讚留言，支持綠獎吧！

今年參與的企業有八家，包括大陽日酸系統科技、台灣3M、東京威力科創、欣興電子、智原科技、愛德華先進科技、漢民科技、漢科系統科技。綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。

疫情 生態保育 科系

相關新聞

「綠獎」總獎金300萬 徵件說明線上看 抽！綠行動綠獎品

第六屆綠獎徵件啟動已月餘，總獎金新台幣300萬元，上週五（5/28）中午12點於「綠獎」Youtube頻道，舉行線上徵件說明會，提供社會團體組的徵件資訊與詳細說明。同時，綠獎Facebook粉絲專頁舉辦抽獎活動，只要按讚、留言並標記兩位朋友，便可參加抽獎，獎品包括防疫環保小物的「OFoodin隨食袋」和「卡娜赫拉杯組」。

新北市「點子學校」，讓好點子被看見、被實踐

一座城市的共好共榮，需要集眾人的好點子，找到同好，將想法付諸實踐。 為了激盪更多創意發想，財團法人新北市文化基金會與TEDx等五大品牌合作成立「iDeas School 點子學校」，推動國際城市青年

新北打造「永續主場」 2021亞太社會創新高峰會4/10開跑

第四屆亞太社會創新高峰會，將於4月10、11日登場，從「投資亞洲」角度出發，聚焦「城市」、「女力」、「青創」；主辦方之一的新北市，也是最早把永續明確注入政策的縣市，市長侯友宜分享擘劃藍圖，從「新北好，

培育台灣運動力 基層棒球選手進軍大舞台

全球疫情嚴峻下，2020年各國運動產業備受打擊，幸而台灣在政府、醫護、民眾的全面團結下，讓中華職棒如期開幕，開創全球首例，讓民眾入場觀看，甚至以中英文轉播到全世界，成為台灣棒球史上重要的一天。 今年

竹市4月連假免費玩樂高！林智堅同框樂高大摃丸

為歡慶兒童節，新竹市政府從4月2至5日推出2021新竹市兒童藝術節，州廳白天有樂高展、晚上展出古蹟光雕秀，更有六大遊具現身新竹左岸，以高空遊具、小攀岩場打造「孩子的冒險叢林」，市長林智堅說，其中免費樂

中華電信、中衛環保聯手！善用Azure平台開創智慧環保新未來

全球雲端需求急速擴增，微軟Azure平台提供200多項產品和雲端服務，協助企業用戶在科技浪潮中開創未來。像是中衛環保科技（Chase）就在中華電信穩定的傳輸服務與技術團隊全力協助之下，將99％的IT系

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。