「綠獎」總獎金300萬 徵件說明線上看 抽！綠行動綠獎品

第六屆綠獎徵件啟動已月餘，總獎金新台幣300萬元，上週五（5/28）中午12點於「綠獎」Youtube頻道，舉行線上徵件說明會，提供社會團體組的徵件資訊與詳細說明。同時，綠獎Facebook粉絲專頁舉辦抽獎活動，只要按讚、留言並標記兩位朋友，便可參加抽獎，獎品包括防疫環保小物的「OFoodin隨食袋」和「卡娜赫拉杯組」。

本屆綠獎徵件活動於4月22日正式啟動，9月15日截止收件。徵件項目包括社會團體組的「生態保育計畫」、學生組的「青少年環境行動獎」；以及「網路人氣獎」。

本屆「生態保育計畫」，徵求維護生態環境與綠色環保或土地永續發展的具體可行計畫書，依各團體計畫書提出的經費需求，提供獲獎單位至少新台幣30萬元，至多100萬元的獎金。網路人氣獎（限定社會團體組），為綠獎官網投票數最高的前5個單位，獎金各為新台幣1萬元。

今年因應疫情嚴峻，綠獎徵件說明會持續為線上舉辦，於綠獎Youtube頻道首播，社會團體組影片：https://youtu.be/dMmiCwyj_9w。（因應COVID-19疫情與全國第三級警戒延長，國內各級學校停止到校上課至6/14。考量學生參與行動受限，本屆學生組徵件辦法與活動將調整，將於六月擇期公告相關資訊。）

綠獎Facebook粉絲專頁抽獎活動於即日起至6月29日（二），只要於指定貼文及粉絲專頁按讚，標記兩位朋友並留言，即可參加抽獎。

活動獎品包含「防疫環保小巧物–OFoodin隨食袋」三名，花色隨機；「健康補水小可愛–卡娜赫拉馬克杯組」三名。特別說明，可重複留言，標註不同朋友。此活動將於6月30日（三）抽出得獎幸運兒，快動動手指按讚留言，支持綠獎吧！

今年參與的企業有八家，包括大陽日酸系統科技、台灣3M、東京威力科創、欣興電子、智原科技、愛德華先進科技、漢民科技、漢科系統科技。綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。