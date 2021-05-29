台南今「＋0」！此波本土疫情累計27例確診

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增320例本土病例，166例校正回歸，其中，台南今天沒有新增確診病例、也沒有校正回歸，有民眾歡呼「希望可以持續＋0下去」。根據台南市政府統計，今年累計至今，台南有27例確診。

指揮中心表示，今天新增的320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月7日至5月28日。另外，校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

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