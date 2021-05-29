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直播／台北市民自動自發封城控制疫情？ 柯文哲說明

企業、團體搶捐疫苗碰軟釘子 陳時中：不希望透過第三手

中央採購1.5萬台血氧機 指揮中心：雙北優先

聯合報 / 記者蕭羽耘陳雨鑫謝承恩邱宜君／台北即時報導
羅一鈞說，現階段醫福會、加強集檢所與防疫旅館，都有提供入住快篩陽性或確診民眾進行手指監測，每天有護理人員關心紀錄，量到比較低也可以主動回報，未來希望盡快擴及居家隔離。圖／取自指揮中心直播
羅一鈞說，現階段醫福會、加強集檢所與防疫旅館，都有提供入住快篩陽性或確診民眾進行手指監測，每天有護理人員關心紀錄，量到比較低也可以主動回報，未來希望盡快擴及居家隔離。圖／取自指揮中心直播

新冠肺炎確診，恐產生「快樂缺氧」問題以致窒息死亡，專家指出能購買「血氧機」監測濃度自保，產生搶購潮。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中央現採購1萬5000台血氧機，雙北優先使用。

快篩陽性或確診個案如何分流？羅一鈞說，周四專家會議已經針對標準討論在做最後確認，60歲以下無慢性病為前提，適合居家隔離持續監測症狀，如果60歲上下有慢性病，優先考慮住院或到集中檢疫所密切觀察，血氧濃度和呼吸次數等。

至於其他病症，羅一鈞說，例如胸悶、胸痛、呼吸急促，及意識改變都是警示徵象，需要在居家或檢疫所密切觀察並且回報，但血氧濃度是需要額外監測的重要項目，已經進行1萬5000台採購，會交給衛生局尤其雙北，提供給居家隔離觀察者使用，透過採檢站、醫院和衛生局衛生關懷管道去提供。

羅一鈞說，現階段醫福會、加強集檢所與防疫旅館，都有提供入住快篩陽性或確診民眾進行手指監測，每天有護理人員關心紀錄，量到比較低也可以主動回報，未來希望盡快擴及居家隔離。

他提醒，相對年輕且沒有慢性病者，是希望多層保護，但不要多恐慌，現在就搶購或囤積反而影響到確診病患的需要，特別請居家隔離民眾注意自己的症狀，如果有警示症狀很快會公布參考。

醫療量能。圖／指揮中心提供
醫療量能。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心第一排左起指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心第一排左起指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

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