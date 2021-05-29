桃園機場使用不刺鼻二氧化氯消毒 檢疫犬快樂上班

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場入出口人次雖然大幅減低，但是貨運量卻是大幅成長，為了兼顧防疫與安全，讓嗅覺靈敏的檢疫犬與緝毒犬能安心工作，桃園機場公司採用二氧化氯(Chlorine dioxide, ClO2)作為全場域消毒用藥，既能有效滅菌，也對環境友善、人體安全、更能讓狗狗快樂上班守護國門。

桃園機場公司表示，由於每天清消的頻率不斷增強，考量人員與環境，更要兼顧防檢局檢疫犬的執勤需求，原本使用稀釋漂白水消毒行李，自去年11月換成安全、不刺鼻、對人、對狗毒性很低的二氧化氯，讓檢疫犬每天都能快快樂樂、健健康康上班。機場公司統計，機場清消每週約使用250公升原液，經稀釋過後總用量超過1,000公升，使用獲得環保署認可的「立剋滅」（環署衛製字第2218號），是在台灣製造，品質安定可靠。消毒人員依據作業場域的風險程度，將藥劑稀釋3至6倍間（有效濃度100-50ppm），噴灑及擦拭於空間中的物體表面，使其與附著於表面上之病原體作用，達滅菌、消毒的成效。

防檢局新竹分局指出，狗的嗅覺靈敏於人類的千倍、萬倍，去年原本使用稀釋的漂白水來消毒旅客行李，但刺鼻的味道會讓檢疫犬不願意靠近行李轉盤，且檢疫犬的注意力會下降，領犬員注意到這個情況，隨即上報並和機場公司協商，機場公司第一時間就將行李消毒藥劑從漂白水改換為二氧化氯，並且調整作業動線，這樣的改變。檢疫犬多數能適應，恢復原來主動活潑偵查能力。目前桃園機場包括第一航廈、第二航廈和貨運站共有25隻檢疫犬，和領犬員一起搭檔全年24小時無休，輪班守護著國門，偵查旅客是否在行李中夾帶違禁農產品，也同時防堵非洲豬瘟闖關。 為防範新冠肺炎疫情，桃園機場平均每小時就消毒一次，過去是用漂白水太刺鼻，讓檢疫犬不願靠近行李工作，桃機目後來全面改用二氧化氯消毒，狗狗恢復原來主動活潑偵查能力快樂上班。圖／機場公司提供

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