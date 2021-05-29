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救援！中研院訂購「高通量自動化平台」日檢測1千檢體

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
國內新冠病毒篩檢塞車，中研院已向國外訂購1套「高通量自動化平台」，1天可檢驗約1000個檢體，也向衛福部疾管署提出「嚴重特殊傳染病指定檢驗機構」申請，將協助國內的PCR核酸檢測。本報資料照片
國內新冠病毒篩檢塞車，中研院已向國外訂購1套「高通量自動化平台」，1天可檢驗約1000個檢體，也向衛福部疾管署提出「嚴重特殊傳染病指定檢驗機構」申請，將協助國內的PCR核酸檢測。本報資料照片

國內COVID-19疫情嚴峻，篩檢量能面臨挑戰，中央研究院昨深夜於臉書發文表示，已盤點相關檢測資源，並在上周主動聯繫指揮中心表達願全力協助，同時，中研院已向國外訂購1套「高通量自動化平台」，1天可檢驗約1000個檢體，也向衛福部疾管署提出「嚴重特殊傳染病指定檢驗機構」申請，中研院將盡快備妥儀器設備，並完成檢測方法認證，早日協助國內的PCR核酸檢測。

本土確診案例近日暴增，國內疫情嚴峻，中央院挨批置身事外，中研院表示，自疫情漸趨嚴重，中研究即開始盤點相關檢測資源，並聯絡如MIT-Harvard Broad Institute等國外單位，吸取國外抗疫經驗，中研院也已經在上周主動聯繫指揮中心，告知如有需求願全力協助，對於有說法稱中研院院置身事外，完全悖離事實。

此外，中研院也澄清，院內並沒有如傳言所稱可處理10萬檢體的儀器，但在上周已徵召12台qPCR儀器，並願提供約20名操作人員協助指揮中心，但經與檢驗單位、醫院等多方討論後，發現目前篩檢塞車有檢體採檢、檢體前處理、RNA萃取、RT-qPCR、結果整理及資料上傳等多元因素，並非qPCR儀器不足、儀器速度太慢或儀器操作人員不夠，不是光有PCR儀器就可投入，也必須注意長期大量操作狀況下的檢測一致性，與一般做研究的要求不盡相同。

因此，為了協助國內新冠冠狀病毒(SARS-CoV-2)檢測，中研院說，經討論評估，決定以「高通量自動化平台」進行檢測，目前已用既有經費移緩濟急，向國外訂購一套自動化平台，可從測試樣品中提取RNA，進行RT-qPCR並輸出檢驗結果。

中研院指出，此自動化平台可長時間運作，並減少人為疏漏，初步評估1天可達3班制，每台可以檢驗約1000個檢體，中研究也將視實際需求加購儀器，擴充量能；同時，為符合法規，中研院也向衛福部疾管署提出「嚴重特殊傳染病指定檢驗機構」申請，將盡快備妥儀器設備，並完成檢測方法認證，即可早日協助國內的PCR核酸檢測。

中研院 疫情 傳染病

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