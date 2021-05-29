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林瑋豐反串認知作戰風波 眼球中央電視台聲明：終止勞務關係

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林瑋豐反串認知作戰風波 眼球中央電視台聲明：終止勞務關係

聯合新聞網 / 綜合報導
眼球中央電視台也在28晚間發布重大聲明，即日起與林瑋豐終止勞務關係。圖擷自眼球中央電視台YouTube
眼球中央電視台也在28晚間發布重大聲明，即日起與林瑋豐終止勞務關係。圖擷自眼球中央電視台YouTube

親綠網路寫手林瑋豐PTT自導自演中國「認知作戰」，被網友抓包反串帳號其實就是他自己，引發一連串風波後，林瑋豐已承認並致歉，而林瑋豐所任職的YouTube頻道眼球中央電視台也在昨（28）日晚間發布重大聲明，因林瑋豐個人行為嚴重影響公司信譽，即日起與林瑋豐終止勞務關係。

眼球中央電視台在YouTube發布聲明指出，本公司職員林瑋豐先生，因個人行為嚴重影響公司頻道信譽，導致公司遭受波及、蒙受損失，即日起與林瑋豐終止勞務關係，林瑋豐先生不會再參與眼球中央電視台的所有內容製作。

眼球中央電視台強調，觀眾對頻道的信任是最寶貴的資產，不論是過去、現在還是未來，「我們都不可能成為任何黨派所謂的『網軍』」。經過本次事件，公司也深刻理解觀眾對頻道所製播的節目內容有高度期待，所以也將用行動證明清白、繼續為觀眾奮鬥。

眼球中央電視台28日發布重大聲明。圖擷自眼球中央電視台YouTube
眼球中央電視台28日發布重大聲明。圖擷自眼球中央電視台YouTube

林瑋豐 PTT

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