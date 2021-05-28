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北市議員林亮君檢測呈陰性 助理吳崢也PCR陰性

深度清消 桃園機場抗「疫」總動員

聯合線上 / 洪詮承

桃園機場除了每日清潔外，在旅客和民眾直接觸摸的物件上更展開深度消毒。 圖／桃園機場提供
桃園機場除了每日清潔外，在旅客和民眾直接觸摸的物件上更展開深度消毒。 圖／桃園機場提供

桃園機場是邊境防疫的第一道也是最重要的防線，總經理但昭璧要求除了各場域清潔消毒之外，更要把所有旅客和機組人員接觸得到的物件列為重點，持續做、認真做、徹底做，務必讓民眾不會對機場的環境衛生產生疑慮。

「桃園機場一向都把環境清潔、消毒列為主要工作事項之一，從以前到現在都是如此！」但總經理說，在疫情期間更是幾度大規模在機場執行深度消毒與清潔，牆壁、地板、廁所……都不會放過。

隨著全國疫情升至第三級又延長警戒日期，但總經理表示，機場內各單位全體動員深度清消，焦點鎖定旅客會接觸到的物件上，像是開飲機、自助報到櫃檯、販賣機還有電梯觸摸面板，不間斷地密集加強清潔消毒，在廣度足夠的情況下加強深度，以確保在桃園機場進出民眾的健康。

國門第一線亦為COVID-19防堵最前線，但總經理不斷提醒全體員工，雖然環境消毒已經每天進行，民眾摸得到的地方要列為加強焦點，隨時注意持續進行，做到環境設施零病毒殘留，進出桃園機場沒有疑慮，用高標準嚴密防護保障旅客及所有人員的安全。

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