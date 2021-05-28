獨／醫護實習生沒疫苗可打 家長批根本「去送死」

國內疫情嚴峻，本報接獲醫學系學生家長投訴，孩子就讀國立陽明交通大學，今年即將要去台北榮總實習，但疫情嚴重的狀況下，校方及院方決定讓實習日期照常（6月1日起），且未給予疫苗，根本是讓學生「去送死」。陽明交大表示，尊重實習醫院考量，院方也未將實習生安排在高風險科別，若實習單位有將實習生納入員工，就有疫苗施打資格，但若沒有，仍須依指揮中心規定；教育部也徵詢各醫學系意見，認為實習醫學生即將成為正式醫師，在安全無虞的前提下，仍應到院實習。

該名家長表示，有聽聞其他醫院延後實習日期，如長庚醫院就延至7月1日，且會發疫苗給學生施用；台大醫院實習日期也多有延後，甚至藥學系學生也已暫停實習。他批評，北榮既不給疫苗防護，又不延後實習日期，各單位又互推責任，讓實習生擔任醫護人員去送死。

家長說，近日主動聯繫各單位，教育部高教司卻稱疫苗施打與否為衛福部權責，罔顧各醫學院校實習生在醫院實習風險；另詢問衛福部，卻又說是醫院的問題，醫院又回推給學校。他批評，各單位是在互相踢皮球，「我們現在是無政府了嗎？」。

不過，家長也強調，為了不影響畢業及考照，他並不反對實習照常，但實習生必須先接種疫苗，給足武器才能上前線。他也提到，若將實習生定位為 「學生」，學生並無執照，無法做任何醫療處置，是否考量將延期實習；如定位為「醫師」，也應比照正規醫護人員待遇，給予疫苗。

陽明交大則表示，若實習醫院評估認為實習可照常進行，學校則尊重醫院考量。另外，院方也未將實習生安排在在急診室，或是高風險前線的科別。

陽明交大表示，醫學院實習是課程的一部分，學生需要準時畢業，若停止實習，將影響學生畢業或國考的時間。近期也有與實習醫院討論，若醫院因疫封院，就會改以線上操作替代，不影響實習時程，學生準時畢業，才能讓國家醫療人力獲得補充。

至於家長主張實習生應施打疫苗後再上前線，陽明交大表示，若實習單位有將實習生納入員工，確實就可有施打資格，但若沒有，就要依指揮中心排定的接種順序。

教育部則說，徵詢各醫學系，實習醫學生即將成為正式醫師，在安全無虞的前提下，仍應到院實習（於照顧病人中學習）。若有院內感染疑慮，應彈性調整實習地點或實習方式，其餘實習醫院若已進行院區安全篩檢，仍可正常進行臨床實習。

教育部表示，醫院應給予足夠的個人防護物資，並給予足夠指導，不得安排到風險單位實習（例如：收治確診病人的單位、急診室、室內室外篩檢站等）

若實習場所發生群聚感染，因而暫停教學，教育部表示，實習學生（含醫學生）應暫停前往發生群聚感染單位實習，改至其他實習場域或以虛擬、其他方式代替實體課程。另外，實習學生或實習指導老師應自主健康管理，或依衛福部規定進行通報與檢疫隔離。

榮總有將實習生納入員工施打疫苗，但仍有分高、低風險順位。實習生並非在第一線照顧高風險病患，施打順位比較後面。